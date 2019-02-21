親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

吳建豪婚變鬧4年 百億千金認離婚了

中職／3：12擋不住西武 統一雙獅會2連敗收場

徐國安扮推手 愛立信攜手裕民航運提升航運安全

2019-02-21 15:40經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

裕民航運（2606） 執行副總經理徐國安指出，海上安全對航運業者非常重要。今天與電信通訊設備領導品牌愛立信（瑞典語：Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson）攜手共同打造「船隊安全管理系統（Fleet Safety Management, FSM）」，實現了智慧化的船舶管理，新升級系統新增「天氣資訊」、「流錨警報」及「危險區域顯示」等功能。

如何讓航運安全減少海上事故一直是航運業者關注的一大重點，裕民長期推動智慧化的船舶管理，自啟用船隊安全管理系統以來，已成功預防數起海上潛在事故、顯著降低潛在的航運事故，成功提高營運效率。

徐國安表示：「裕民航運持續透過資通訊 (ICT) 技術實現智慧化船隊管理及提升航運安全，船隊安全管理系統的部署更已成功顯現其價值。裕民航運期待與愛立信為船隊安全管理系統加入的天氣資訊、流錨警報及危險區域顯示等功能，為船舶安全再升級。裕民航運作為臺灣最大的散裝航運業者，期待船隊安全管理系統成為業界航運安全的標竿系統。」

裕民目前船隊安全管理系統提供「碰撞預警」與「海盜預判」功能，今年愛立信與裕民航運將進一步針全面升級船隊安全管理系統，加入「天氣資訊」、「流錨警報」及「危險區域顯示」等功能，完善船聯網安全資訊並降低天氣及海象影響所導致的事故。

裕民愛立信
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

貨櫃輪迎春燕！陽明董座：今年可望觸底反彈告別低迷

2019-02-21 12:27

創業達人／度假酒店背後企業家是誰？ 她從護理師變身女董事長

2019-02-21 14:38

傳中油董座換人 工會批戴謙好大喜功

2019-02-21 14:38

女創業家：讓自己放空 從生活態度找到飯店定位

2019-02-21 14:38

陽明董座：貨櫃輪今年可觸底反彈

2019-02-21 14:38

台師大碩士生擔任Gogoro技術講師 創首例

2019-02-21 14:23

前進東京國際食品展 台灣館歷年規模最大

2019-02-21 11:57

中油傳換董座 工會轟戴謙連一級主管名字都叫不出

2019-02-21 11:47

空服員挺罷工被關切 機師工會籲華航勿秋後算帳

2019-02-21 11:04

上海果品行業協會5月來台考察 擴大進口台灣水果

2019-02-21 10:51

台灣水果外銷 大陸市場占90%

2019-02-21 10:50

加工區廠房改造補助申請起跑 3月底截止

2019-02-21 10:43

資生堂、KOSÉ也不敢小看 一家鹿港小廠面膜竟年銷3.5億片

2019-02-21 09:11

全球瘋搶老佛爺設計商品 台灣經銷商：不會哄抬價格

2019-02-21 08:53

高雄釋地 壽險業興致高

2019-02-21 00:37

攻輕旅行 麗寶衝平價精品飯店

2019-02-20 23:58

工具機展 百人陸團來採購

2019-02-20 23:56

中油董座換人 傳「能源專家」歐嘉瑞接任

2019-02-20 23:56

面對房市 吳寶田：不急著推案

2019-02-20 23:53

汽油出包…中油董座換將關鍵

2019-02-20 23:49

大巨蛋傳換手 6月可望解套

2019-02-20 23:48

漢諾威展 200台廠報名

2019-02-20 23:48

歐嘉瑞...科班出身 接地氣

2019-02-20 23:48

優質企業上市座談 下月登場

2019-02-20 23:39

東方領袖講座／廖俊智：產學走出同溫層 創合作契機

2019-02-20 23:21

福特鳴槍 中型房車肉搏戰

2019-02-20 23:20

大巨蛋案／遠雄：態度開放 不排除釋股

2019-02-20 23:19

行銷贏家／職棒30年 創造新價值

2019-02-20 23:03

業務最前線／關鍵成功因素

2019-02-20 23:03

策略行銷／KIPLING 用包包說故事

2019-02-20 23:03

連鎖效應／麥味登品牌再造三部曲

2019-02-20 23:03

精鋭建設「零餘屋」 緊扣趨勢與美學

2019-02-20 21:05

日立：今年家用冷氣銷售量目標 維持34萬台

2019-02-20 19:40

阿瘦老董：去年大家對景氣樂觀過頭 今年需步步為營

2019-02-20 19:24

SAP今年將協助百家以上台灣企業 進行數位轉型

2019-02-20 19:04

三菱重工發表新全系列空調 找阿部寬代言

2019-02-20 18:46

影／遠雄張麗蓉：今年銷售目標衝365億 年增超過二成

2019-02-20 18:07

影／Panasonic空調節能健康再升級 今年銷量估二位數成長

2019-02-20 17:04

【整理包】和房東分手 東區退租潮一次看完

2019-02-20 16:05
看更多

熱門文章

中油董事長傳異動 歐嘉瑞內定接掌

2019-02-20 18:19

工具機展 百人陸團來採購

2019-02-20 23:56

中油董事長戴謙傳異動 勞工董事：早如此何至於斯

2019-02-20 20:43

機師罷工後續… 空服員控清算 華航：穿鑿附會

2019-02-21 00:38

中油傳換董座 工會轟戴謙連一級主管名字都叫不出

2019-02-21 11:47

中油董座換人 傳「能源專家」歐嘉瑞接任

2019-02-20 23:56

機師駕駛艙打瞌睡遭爆料 華航：已懲處

2019-02-20 19:57

金融業首創 第一銀行「刷臉上班」上路

2019-02-20 16:43

全民退休投資專案啟動 九檔基金7月底上線銷售

2019-02-20 21:29

經濟解析／後張忠謀時代 法人憂3因素衝擊台積電獲利

2019-02-21 12:36

美光深耕台灣 將徵才千人

2019-02-20 23:47

中信銀衝刺海外 訂五年大計

2019-02-21 00:25

台商海外資金匯回租稅優惠 政院指示再加碼

2019-02-20 22:33

傳遭撤換 中油董座戴謙「臨時有事」缺席春酒

2019-02-21 13:37

CIP及中鋼3風場已簽購售電合約 均採階梯式費率

2019-02-20 17:25

吳子嘉爆華航罷工是派系鬥爭 林濁水：有夠無釐頭

2019-02-20 16:42

逾八成中小企業主想傳子 信託公會開解方

2019-02-20 20:29

太陽能板 回收機制拍板

2019-02-21 00:27

全球瘋搶老佛爺設計商品 台灣經銷商：不會哄抬價格

2019-02-21 08:53

台商投資重點產業 擬再降稅

2019-02-20 23:55

叫車平台涉中資 將追查

2019-02-21 00:46

實質受益人認定 跨大步

2019-02-20 23:51

金融債發行潮 一銀、遠銀點火

2019-02-21 00:24

大巨蛋傳換手 6月可望解套

2019-02-20 23:48

高雄釋地 壽險業興致高

2019-02-21 00:37

美光在台DRAM製程升級 加速度

2019-02-20 23:20

家族傳承藏身海內外 今年面臨這些挑戰

2019-02-20 21:28

戴爾推電競新品 叫陣雙A、微星

2019-02-20 23:45

中信銀兩招攻陸 併購、改制子行

2019-02-21 00:24

全民退休投資專案 要選出三投信

2019-02-20 23:51

砂石短缺、業者叫苦連天 工程會允許展延工期

2019-02-20 17:04

誠美材控子公司非常規關係人交易 茂豐否認

2019-02-20 21:36

家族資產傳承 善用新型信託

2019-02-21 00:23

釐清水電爭議 史上首度！經部率隊到環評大會

2019-02-20 23:21

台塑化陳寶郎：油價暫穩 未來看川普動向

2019-02-21 09:29

歐嘉瑞...科班出身 接地氣

2019-02-20 23:48

資金匯回免稅台商有疑慮 財政部打包票不追稅

2019-02-20 16:26

金控大股東持股透明 添誘因

2019-02-20 23:51

顧立雄談權證降稅 盼立院本會期通過

2019-02-21 00:31

免稅天堂掃除紙上公司 F股公司面臨搬家危機

2019-02-20 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top