徐國安扮推手 愛立信攜手裕民航運提升航運安全

2019-02-21 15:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



裕民航運（2606） 執行副總經理徐國安指出，海上安全對航運業者非常重要。今天與電信通訊設備領導品牌愛立信（瑞典語：Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson）攜手共同打造「船隊安全管理系統（Fleet Safety Management, FSM）」，實現了智慧化的船舶管理，新升級系統新增「天氣資訊」、「流錨警報」及「危險區域顯示」等功能。

如何讓航運安全減少海上事故一直是航運業者關注的一大重點，裕民長期推動智慧化的船舶管理，自啟用船隊安全管理系統以來，已成功預防數起海上潛在事故、顯著降低潛在的航運事故，成功提高營運效率。

徐國安表示：「裕民航運持續透過資通訊 (ICT) 技術實現智慧化船隊管理及提升航運安全，船隊安全管理系統的部署更已成功顯現其價值。裕民航運期待與愛立信為船隊安全管理系統加入的天氣資訊、流錨警報及危險區域顯示等功能，為船舶安全再升級。裕民航運作為臺灣最大的散裝航運業者，期待船隊安全管理系統成為業界航運安全的標竿系統。」

裕民目前船隊安全管理系統提供「碰撞預警」與「海盜預判」功能，今年愛立信與裕民航運將進一步針全面升級船隊安全管理系統，加入「天氣資訊」、「流錨警報」及「危險區域顯示」等功能，完善船聯網安全資訊並降低天氣及海象影響所導致的事故。