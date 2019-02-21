愛立信攜裕民升級航運安全 系統新增三大功能

2019-02-21 15:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



愛立信攜裕民（2606）共同打造「船隊安全管理系統（Fleet Safety Management, FSM）」，實現智慧化船舶管理，自啟用以來，已成功預警並防止數起海上潛在事故的可能發生，大幅提高營運效率，今（21）日宣布航運安全再升級，新增「天氣資訊」、「流錨警報」及「危險區域顯示」等功能。

如何增進航運安全減少海上事故一直是航運業者關注的一大重點，航運安全的改善更會提高船舶運輸效率。影響航運安全的因素有許多面向，包含船隻碰撞、海上衝突、天氣因素及擱淺事故等。

目前船隊安全管理系統提供「碰撞預警」與「海盜預判」功能，今年愛立信與裕民將進一步針全面升級船隊安全管理系統，加入「天氣資訊」、「流錨警報」及「危險區域顯示」等功能，完善船聯網安全資訊並降低天氣及海象影響所導致的事故。

裕民執行副總徐國安表示，持續透過資通訊（ICT）技術實現智慧化船隊管理及提升航運安全，船隊安全管理系統的部署更已成功顯現其價值。期待與愛立信為船隊安全管理系統加入的天氣資訊、流錨警報及危險區域顯示等功能，為船舶安全再升級。

愛立信台灣總經理何可申表示，很高興能與持續協助裕民船隊的數位化，並且強化船舶航行安全。雙方攜手開發的船隊安全管理方案，更展現愛立信掌握航運業者的需求，以領先的資通訊技術，共同實現創新智慧化的船舶管理。相信升級後的解決方案能進一步幫助裕民提升營運效益。

裕民旗下大型散裝貨輪都已導入船隊安全管理系統，該系統預計在今年年中全面升級，加入「天氣資訊系統」、「流錨警報」與「危險區域顯示系統」等功能，裕民預估能進一步降低營運成本。