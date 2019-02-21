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愛立信攜手裕民航運 航運安全再升級

2019-02-21 15:38經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

海上安全對航運業者至關重要，電信通訊設備領導品牌─愛立信攜手台灣散裝航運業者「裕民航運」共同打造的「船隊安全管理系統（Fleet Safety Management, FSM）」，實現了智慧化的船舶管理，自啟用船隊安全管理系統以來，已成功預防數起海上潛在事故/顯著降低潛在的航運事故，成功提高營運效率。

如何增進航運安全減少海上事故一直是航運業者關注的一大重點，航運安全的改善更會提高船舶運輸效率。而影響航運安全的因素有許多面向，包含船隻碰撞、海上衝突、天氣因素及擱淺事故等等。

目前船隊安全管理系統提供「碰撞預警」與「海盜預判」功能，今（2019）年愛立信與裕民航運將進一步針全面升級船隊安全管理系統，加入「天氣資訊」、「流錨警報」及「危險區域顯示」等功能，完善船聯網安全資訊並降低天氣及海象影響所導致的事故。

裕民航運執行副總經理徐國安表示：「裕民航運持續透過資通訊 (ICT) 技術實現智慧化船隊管理及提升航運安全，船隊安全管理系統的部署更已成功顯現其價值。裕民航運期待與愛立信為船隊安全管理系統加入的天氣資訊、流錨警報及危險區域顯示等功能，為船舶安全再升級。裕民航運作為臺灣最大的散裝航運業者，期待船隊安全管理系統成為業界航運安全的標竿系統。」

愛立信台灣總經理何可申表示：「愛立信很高興能與持續協助裕民航運船隊的數位化，並且強化船舶航行安全。雙方攜手開發的船隊安全管理方案，更展現了愛立信掌握航運業者的需求，以領先的資通訊技術，共同實現創新智慧化的船舶管理。相信升級後的解決方案能進一步幫助裕民航運提升營運效益，也期盼未來有更多航運界夥伴受益於該系統。」

掌握天氣資訊是影響船舶安全與船舶效能的重要因素，然而目前多數散裝貨輪所裝設的氣象資訊系統 ，或是市面上其他海洋氣象資訊服務無法即時依據船舶所在位置，提供準確船位的資訊，因此愛立信與裕民航運所整合的天氣資訊系統，加上船隊安全管理系統將可提供近乎即時的船位更新資料，預計能減少天氣影響事故發生，提供更準確的船舶資訊給岸端的監控人員，進一步協助航線調整避開可能危險的區域。

由於台灣沿岸易受東北季風影響，使下錨後的船錨因強烈風浪而鬆動，因此導致船舶流錨擱淺。有鑑於此，愛立信與裕民航運規劃將流錨警報整合至既有的船隊安全管理系統中。當船舶下錨後，「流錨警報」將於船位移動超過安全範圍時，即時發出警報，讓相關人員 可在第一時間處理，預防擱淺事故發生。

如何避免海上武裝掠奪也是航運安全重點之一，國際海事局（International Maritime Bureau）在2019年度報告中指出，去（2018）年鎖定船隻攻擊的衝突事件比起前（2017）年增加了約12%。

為避免船舶航行路線進入高風險區域，船隊安全管理系統也計劃納入「危險區域顯示功能」， 協助裕民航運岸端監控室掌握資訊並即時發佈危險區域或不應進入的區域資訊至全船隊，危險區域顯示功能將標示出海盜好發區域、漁場、高風險區域（High Risk Area, HRA）、排放管制區域（Emission Control Area, ECA）等，保護裕民航運船隻避開危險海域以減少不必要的保險求償事件。

裕民航運旗下大型散裝貨輪皆已導入船隊安全管理系統，該系統預計在今年年中全面升級，加入「天氣資訊系統」、「流錨警報」與「危險區域顯示系統」等功能，裕民航運也預估能進一步降低營運成本。

裕民愛立信
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