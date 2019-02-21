親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

士林夜市現切水果攤屢爆消費糾紛 市府一月取締44件2攤倒了

搶救生育率：低薪，讓年輕人失去生育的勇氣

環境漸成熟 YouTube成新鮮人創業管道

2019-02-21 12:55經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

YouTube影音內容廣布全球，也逐漸成為新鮮人創業的管道，就連國中、國小生都希望將來當個YouTuber。YouTube大中華區策略合作夥伴經理黃少宇表示，過去大家有迷思，認為經營頻道不專業、難維持生活，但其實現在環境漸漸成熟，YouTuber有更多發展可能，「不僅工程師能創業，內容也是創業項目」，YouTube也針對不同階段的創作者，提供多種資源。

黃少宇說，一般人對YouTuber的三大迷思，包括經營頻道不是專業不能累積職場經驗；市場飽和競爭力過強；經營頻道也難以維生。但其實經營頻道也是做品牌，可以培養終身受用的企業經營思維；YouTuber的收入隨頻道發展而成長也是創作者必經之路，創作者收入來源多元，廣告或其他代言都是收入的項目。

創作者團隊中，「女子月月友」是短影片型的YouTuber，兩男兩女的團隊在大學因為學校作業是「做頻道」，跨進YouTuber行業。他們認為，過去廣電系畢業多半就是拍片、拍戲劇，但要從助理、打雜開始，大部分時間必須去拍些不想要拍的東西，跨足自媒體最大的差異，就是自己決定去接什麼案子，自己學習溝通與經營，走出創業的第一步。

YouTube創業
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

空服員挺罷工被關切 機師工會籲華航勿秋後算帳

2019-02-21 11:04

資生堂、KOSÉ也不敢小看 一家鹿港小廠面膜竟年銷3.5億片

2019-02-21 09:11

全球瘋搶老佛爺設計商品 台灣經銷商：不會哄抬價格

2019-02-21 08:53

前進東京國際食品展 台灣館歷年規模最大

2019-02-21 11:57

上海果品行業協會5月來台考察 擴大進口台灣水果

2019-02-21 10:51

台灣水果外銷 大陸市場占90%

2019-02-21 10:50

加工區廠房改造補助申請起跑 3月底截止

2019-02-21 10:43

高雄釋地 壽險業興致高

2019-02-21 00:37

攻輕旅行 麗寶衝平價精品飯店

2019-02-20 23:58

工具機展 百人陸團來採購

2019-02-20 23:56

中油董座換人 傳「能源專家」歐嘉瑞接任

2019-02-20 23:56

面對房市 吳寶田：不急著推案

2019-02-20 23:53

汽油出包…中油董座換將關鍵

2019-02-20 23:49

大巨蛋傳換手 6月可望解套

2019-02-20 23:48

漢諾威展 200台廠報名

2019-02-20 23:48

歐嘉瑞...科班出身 接地氣

2019-02-20 23:48

優質企業上市座談 下月登場

2019-02-20 23:39

東方領袖講座／廖俊智：產學走出同溫層 創合作契機

2019-02-20 23:21

福特鳴槍 中型房車肉搏戰

2019-02-20 23:20

大巨蛋案／遠雄：態度開放 不排除釋股

2019-02-20 23:19

行銷贏家／職棒30年 創造新價值

2019-02-20 23:03

業務最前線／關鍵成功因素

2019-02-20 23:03

策略行銷／KIPLING 用包包說故事

2019-02-20 23:03

連鎖效應／麥味登品牌再造三部曲

2019-02-20 23:03

精鋭建設「零餘屋」 緊扣趨勢與美學

2019-02-20 21:05

日立：今年家用冷氣銷售量目標 維持34萬台

2019-02-20 19:40

阿瘦老董：去年大家對景氣樂觀過頭 今年需步步為營

2019-02-20 19:24

SAP今年將協助百家以上台灣企業 進行數位轉型

2019-02-20 19:04

三菱重工發表新全系列空調 找阿部寬代言

2019-02-20 18:46

影／遠雄張麗蓉：今年銷售目標衝365億 年增超過二成

2019-02-20 18:07

影／Panasonic空調節能健康再升級 今年銷量估二位數成長

2019-02-20 17:04

【整理包】和房東分手 東區退租潮一次看完

2019-02-20 16:05

明基醫赴印度國際醫療展 秀超音波、醫療顯示器

2019-02-20 16:00

李信燕爆機師罷工前1小時 曾接林佳龍電話

2019-02-20 14:40

客思達品牌升級 推家具系列新品

2019-02-20 14:39

台塑推展台灣表演藝術文化傳承 九年投入近億元

2019-02-20 13:24

暖冬情形嚴重 服飾業成重災區庫存量較往年增二成

2019-02-20 13:08

博大首季淡季不淡 全年營收獲利再拚新高

2019-02-20 10:35

打工小妹到公關教主 于長君分享《自力時代》創業心法

2019-02-20 10:20
看更多

熱門文章

中油董事長傳異動 歐嘉瑞內定接掌

2019-02-20 18:19

工具機展 百人陸團來採購

2019-02-20 23:56

羨煞人的福利！歐德董座帶員工玩遍全世界

2019-02-20 13:11

中油董事長戴謙傳異動 勞工董事：早如此何至於斯

2019-02-20 20:43

機師罷工後續… 空服員控清算 華航：穿鑿附會

2019-02-21 00:38

中信銀攻陸為何不改制子行？陳佳文專業解惑

2019-02-20 13:33

中油董座換人 傳「能源專家」歐嘉瑞接任

2019-02-20 23:56

金融業首創 第一銀行「刷臉上班」上路

2019-02-20 16:43

全民退休投資專案啟動 九檔基金7月底上線銷售

2019-02-20 21:29

機師駕駛艙打瞌睡遭爆料 華航：已懲處

2019-02-20 19:57

中信銀衝刺海外 訂五年大計

2019-02-21 00:25

【整理包】和房東分手 東區退租潮一次看完

2019-02-20 16:05

金融業首創！一銀推員工「用臉打卡」

2019-02-20 15:13

台商海外資金匯回租稅優惠 政院指示再加碼

2019-02-20 22:33

美光深耕台灣 將徵才千人

2019-02-20 23:47

資金匯回免稅台商有疑慮 財政部打包票不追稅

2019-02-20 16:26

CIP及中鋼3風場已簽購售電合約 均採階梯式費率

2019-02-20 17:25

吳子嘉爆華航罷工是派系鬥爭 林濁水：有夠無釐頭

2019-02-20 16:42

逾八成中小企業主想傳子 信託公會開解方

2019-02-20 20:29

太陽能板 回收機制拍板

2019-02-21 00:27

浩鼎癌藥挺進北亞 烏克蘭准三期試驗

2019-02-20 15:15

91APP服務模式確立 今年衝業績

2019-02-20 14:39

美時戒毒藥在美開賣 或有賠償風險

2019-02-20 15:20

全球瘋搶老佛爺設計商品 台灣經銷商：不會哄抬價格

2019-02-21 08:53

影／空服員挺機師罷工遭算帳？ 華航：不同工會穿鑿附會

2019-02-20 15:25

叫車平台涉中資 將追查

2019-02-21 00:46

台商投資重點產業 擬再降稅

2019-02-20 23:55

中油傳換董座 工會轟戴謙連一級主管名字都叫不出

2019-02-21 11:47

家族傳承藏身海內外 今年面臨這些挑戰

2019-02-20 21:28

實質受益人認定 跨大步

2019-02-20 23:51

金融債發行潮 一銀、遠銀點火

2019-02-21 00:24

大巨蛋傳換手 6月可望解套

2019-02-20 23:48

高雄釋地 壽險業興致高

2019-02-21 00:37

新光銀行推出美元高利專案 年息最高3.2%

2019-02-20 14:57

美光在台DRAM製程升級 加速度

2019-02-20 23:20

戴爾推電競新品 叫陣雙A、微星

2019-02-20 23:45

中信銀兩招攻陸 併購、改制子行

2019-02-21 00:24

挖礦退燒 撼訊轉攻工業電腦顯卡

2019-02-20 14:39

全民退休投資專案 要選出三投信

2019-02-20 23:51

砂石短缺、業者叫苦連天 工程會允許展延工期

2019-02-20 17:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top