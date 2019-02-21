環境漸成熟 YouTube成新鮮人創業管道

2019-02-21 12:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



YouTube影音內容廣布全球，也逐漸成為新鮮人創業的管道，就連國中、國小生都希望將來當個YouTuber。YouTube大中華區策略合作夥伴經理黃少宇表示，過去大家有迷思，認為經營頻道不專業、難維持生活，但其實現在環境漸漸成熟，YouTuber有更多發展可能，「不僅工程師能創業，內容也是創業項目」，YouTube也針對不同階段的創作者，提供多種資源。

黃少宇說，一般人對YouTuber的三大迷思，包括經營頻道不是專業不能累積職場經驗；市場飽和競爭力過強；經營頻道也難以維生。但其實經營頻道也是做品牌，可以培養終身受用的企業經營思維；YouTuber的收入隨頻道發展而成長也是創作者必經之路，創作者收入來源多元，廣告或其他代言都是收入的項目。

創作者團隊中，「女子月月友」是短影片型的YouTuber，兩男兩女的團隊在大學因為學校作業是「做頻道」，跨進YouTuber行業。他們認為，過去廣電系畢業多半就是拍片、拍戲劇，但要從助理、打雜開始，大部分時間必須去拍些不想要拍的東西，跨足自媒體最大的差異，就是自己決定去接什麼案子，自己學習溝通與經營，走出創業的第一步。