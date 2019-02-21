加工區廠房改造補助申請起跑 3月底截止

2019-02-21 10:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



為翻新加工出口區廠房面貌，提升廠區美觀，經濟部加工出口區管理處每年編列預算補助楠梓、高雄、台中等老舊園區進行廠房整建維護及周邊綠美化，經濟部表示，今年年度補助已自即日起開始受理申請，至3月底截止。

加工出口區管理處表示，翻新加工出口區廠房風貌，除了進行區內公共設施更新外，四年來亦補助私部門廠房進行風貌形塑，總金額達900萬元，至今已完成14案，美化廠房面積合計逾25,000平方公尺，並吸引廠商投入超過7,000萬元進行整建。

加工出口區管理處表示，該項補助，是於2015年起每年編列預算，補助楠梓、高雄、台中等老舊園區進行廠房整建維護及周邊綠美化，由於高雄、楠梓和台中等三園區，建區迄今已50年，部分廠房老舊待更新與美化，加工處從2015年即以公、私部門共同協力的方式推動。

其中，去年台中園區晶極公司以三角菱鏡概念及明亮顏色，設計大面彩繪圍牆，外觀繽紛亮麗，已成為台中園區新亮點；高雄園區億陞智公司收購老舊廠房進行建物翻新，提升廠房可看性，並搭配鄰近廠房已完成拆除及整建廠房建築，成為高雄園區風貌軸線；高雄園區全台晶像公司因多處鋼筋裸露、剝落等情形，嚴重影響人員進出安全，藉此整修建築物並進行綠化，整體景觀煥然一新。