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女王議長裴洛西：兩黨刀口遊走的「美國喬王」

松果購物搶「甩油」商機 相關商品五折起

2019-02-21 09:59經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

根據衛福部國健署往年調查顯示，每年春節連假後都有逾三成民眾體重上升，平均增重接近2公斤。松果購物看準全民腹債累累，今（21）日宣布於2月13日至3月5日，展開「甩油大作戰」，祭出健身塑體、窈窕穿搭、營養保健等商品，全面下殺五折起優惠，帶動近一周整體健身用品較上月同期成長達50%，為2月挹注成長動能。

松果指出，年後救身材成為許多人的功課，健身塑體銷量占比高達四成，運動週邊及窈窕穿搭則搶進前三大類，進一步觀察發現，今年女性喜愛進行全身性的瑜珈，放鬆調整身型，近一周銷量較上月同期成長1.4倍，千元以內加厚加寬版最熱銷；男性則力求線條跟肌肉的鍛鍊，啞鈴及健腹器成最受青睞，以易收納的居家款式為選購大宗。

此外，松果也表示，今年特別看到倒立機竄起，2,000元至3,500元左右為熱銷價格帶，周銷量對比上月同期成長達三成，強調全身健康的觀念，透過倒立達到全身筋骨的展開放鬆，成為緊張生活的健身新利器。

而戶外運動配件商品，整體運動手環仍為主流長銷品，周銷量成長達9.5成，仍以小米手環3獨占鰲頭。松果藉數據細分配件類別，發現男性注重運動的保護用品，帶動護膝護具等品項銷量成長四成；女性出現一波懶人窈窕穿搭潮，以機能型塑身褲最熱銷，熱銷款近一周較上月同期平均成長4.5倍，其中以台制款買氣最佳。

松果購物搶攻年後甩油商機，助攻2月份業績表現。圖／松果提供
松果購物搶攻年後甩油商機，助攻2月份業績表現。圖／松果提供
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