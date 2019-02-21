松果購物搶「甩油」商機 相關商品五折起

2019-02-21 09:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



根據衛福部國健署往年調查顯示，每年春節連假後都有逾三成民眾體重上升，平均增重接近2公斤。松果購物看準全民腹債累累，今（21）日宣布於2月13日至3月5日，展開「甩油大作戰」，祭出健身塑體、窈窕穿搭、營養保健等商品，全面下殺五折起優惠，帶動近一周整體健身用品較上月同期成長達50%，為2月挹注成長動能。

松果指出，年後救身材成為許多人的功課，健身塑體銷量占比高達四成，運動週邊及窈窕穿搭則搶進前三大類，進一步觀察發現，今年女性喜愛進行全身性的瑜珈，放鬆調整身型，近一周銷量較上月同期成長1.4倍，千元以內加厚加寬版最熱銷；男性則力求線條跟肌肉的鍛鍊，啞鈴及健腹器成最受青睞，以易收納的居家款式為選購大宗。

此外，松果也表示，今年特別看到倒立機竄起，2,000元至3,500元左右為熱銷價格帶，周銷量對比上月同期成長達三成，強調全身健康的觀念，透過倒立達到全身筋骨的展開放鬆，成為緊張生活的健身新利器。