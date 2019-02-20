親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

柯文哲王金平蔡英文… 想選總統的人都去看過李登輝

家族傳承藏身海內外 今年面臨這些挑戰

2019-02-20 21:28經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

國內家族傳承今年面臨包括2月國內開始施行的財團法人法免稅標準修正、台版肥咖條款上路及免稅天堂開始引進「歐盟三大經濟實質要求認定條款」三大挑戰，都讓國內大小企業過去這些藏身海內外的家族傳承方式，面臨強制公開透明與追稅危機，信託公會建議即早利用家族信託的方式，作為家族財富傳承的重要工具。

國內家族傳承方式不外乎採「財團法人基金會、境外信託、家族控股、家族憲法、成立閉鎖型公司及家族信託」等六大方式，例如高雄陳家、長榮集團等許多家族採用財團法人基金會模式，今年因為財團法人免稅標準修正，公布四大重點包括不得有利益回流或變相盈餘分配、不得買關係企業股票及公司債，同時在董監事與年度收入支出比率改採三級制等等，都影響控股實質力並將受主管機關監督。

同時像台塑王家等使用境外信託更占大宗，但萬國律師事務所律師范瑞華表示，免稅天堂如開曼群島等也開始引進歐盟三大經濟實質要求，包括在境外要有足夠全職員工、當地辦公室及費用支出，另外管理上也要求董事成員要專業且開會有適當頻率，過去開曼只要求書面決議即可，未來不行；或執行業務也必需有獲利並接受監督等，讓國內一大部份利用境外信託的家族傳承面臨申報與管理成本大增問題。更不用說台版肥咖條款，讓不能如實申報未來恐遭雙重課稅等等。至於家族控股與家族憲法這二大工具，也面臨有股權稀釋或是欠缺法律拘束力等問題，還需搭配一般契約法。公會建議以法人組織結合指揮信託的家族信託方式較具彈性，是最適合我國家族企業的方法。

針對各種傳承工具的問題，信託公會祕書長呂蕙容表示，公會研發了「企業傳承家族信託評估系統」並取得金融專利，輔助信託業者辦理家族信託時，透過分析家族企業規模、跨代傳承次數、信託財產金額、是否設立閉鎖公司等參數進行評估，提供適合委託人的架構。今年並將再就閉鎖公司章程、定型化契約範本、家族憲章及家族辦公室等完備相關運作實務作法供信託業參考，以利台灣企業在地永續發展。

免稅歐盟
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

日立：今年家用冷氣銷售量目標 維持34萬台

2019-02-20 19:40

阿瘦老董：去年大家對景氣樂觀過頭 今年需步步為營

2019-02-20 19:24

SAP今年將協助百家以上台灣企業 進行數位轉型

2019-02-20 19:04

三菱重工發表新全系列空調 找阿部寬代言

2019-02-20 18:46

影／遠雄張麗蓉：今年銷售目標衝365億 年增超過二成

2019-02-20 18:07

李信燕爆機師罷工前1小時 曾接林佳龍電話

2019-02-20 14:40

客思達品牌升級 推家具系列新品

2019-02-20 14:39

台塑推展台灣表演藝術文化傳承 九年投入近億元

2019-02-20 13:24

暖冬情形嚴重 服飾業成重災區庫存量較往年增二成

2019-02-20 13:08

博大首季淡季不淡 全年營收獲利再拚新高

2019-02-20 10:35

打工小妹到公關教主 于長君分享《自力時代》創業心法

2019-02-20 10:20

統一時代百貨聯合徵才 20家廠商釋逾500個職缺

2019-02-20 08:47

水湳會展中心 3月動工

2019-02-20 00:49

貿協擴點 以色列台貿中心啟動

2019-02-20 00:37

台北工具機展 規模創新高

2019-02-20 00:36

柯拔希：爭取增列機械類股

2019-02-20 00:34

創業之星／鄭博元：重視解決問題的新創

2019-02-20 00:16

貿協搶進中東 以色列設點

2019-02-19 23:21

我產業實力 以國按讚

2019-02-19 23:16

管理錦囊／減法策略 打造零存貨

2019-02-19 22:49

憲生說法／精算時間成本

2019-02-19 22:49

長照點線面／科技+長照 做大產業商機

2019-02-19 22:49

上班卒仔照子放亮／真心投入vs.消極參與

2019-02-19 22:49

智慧經營／陳柏勳…推動包租代管 租賃服務 要有制度溫度

2019-02-19 22:49

大陸高鐵 長列之外還要雙層

2019-02-19 20:18

微熱山丘啟動全球果實計劃 推全新品牌要賣榴槤糕點

2019-02-19 18:43

台灣香氛市場消費力雄厚 泰國知名香水進軍搶占

2019-02-19 16:37

慶元宵 華信航空邀旅客一起祈福博杯猜燈謎

2019-02-19 16:30

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 14:00

誠美材董座之爭 再爆衝突

2019-02-16 23:54

劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

2019-02-15 15:15

La new老闆68歲賣拉麵：不斜槓 等死嗎？

2019-02-15 10:25

品牌大觀／品牌與行銷 不能畫等號

2019-02-15 01:23

高績效教練／穿著「銀光盔甲」的鬥士

2019-02-15 01:23

智慧經營／曾金池差異化管理 提升效能

2019-02-15 01:23

晟德扮超級加速器 協助創業

2019-02-14 23:11

晟德董事長林榮錦 18萬元起家 寫生技傳奇

2019-02-14 23:11

晟德啟動大併購 市值衝千億

2019-02-14 23:11

返鄉砍檳榔樹種茶 80後女生把南投紅茶賣進京都

2019-02-14 10:31
看更多

熱門文章

傳軟銀組台日團隊接手大巨蛋 遠雄：不排除釋股

2019-02-20 11:53

機師罷工落幕後李信燕首爆 罷工前曾接到林佳龍電話

2019-02-20 10:29

中油董事長傳異動 歐嘉瑞內定接掌

2019-02-20 18:19

台積分季配息 有三大意義

2019-02-20 00:54

什麼都在漲…薪水追不上 實質薪資倒退17年

2019-02-20 00:04

台積配息10元 分次發放

2019-02-20 00:55

68歲郭台銘開粉專 搖身一變成網紅？

2019-02-20 08:26

電子計算機發票 2020年停用

2019-02-19 23:14

台北工具機展 規模創新高

2019-02-20 00:36

台積發放獎金 每人約領110萬

2019-02-20 00:54

聯發科員工分紅 平均37萬

2019-02-20 00:49

金融業首創 第一銀行今起刷臉上班

2019-02-20 11:38

羨煞人的福利！歐德董座帶員工玩遍全世界

2019-02-20 13:11

年終獎金扣繳 稅局將檢查

2019-02-19 23:14

國銀去年海外獲利618億 創新高

2019-02-19 23:00

中華電 強攻數位身分認證

2019-02-19 23:20

中信銀攻陸為何不改制子行？陳佳文專業解惑

2019-02-20 13:33

大巨蛋今傳台日買主 遠雄：目前沒特定對象或買家

2019-02-20 11:06

蘋果高層搬風 降低倚賴iPhone

2019-02-20 00:14

稅收增加 我國租稅負擔率上升至13.4％創11年新高

2019-02-20 06:09

【整理包】和房東分手 東區退租潮一次看完

2019-02-20 16:05

聯發科下周前進MWC 秀5G晶片

2019-02-20 00:50

售屋適用舊稅制 須申報所得

2019-02-19 23:14

興達電廠先拆後建可行？台電：備用容量率恐減5％

2019-02-19 21:45

國壽 入股水資源企業

2019-02-20 01:05

興達電廠機組 評估先拆後建

2019-02-20 00:34

吳子嘉爆華航罷工是派系鬥爭 林濁水：有夠無釐頭

2019-02-20 16:42

看好電動車市場 中碳負極材料新品可望量產

2019-02-19 22:16

金融業首創 第一銀行「刷臉上班」上路

2019-02-20 16:43

CIP及中鋼3風場已簽購售電合約 均採階梯式費率

2019-02-20 17:25

全民退休投資平台實驗 倒數

2019-02-20 01:05

勞動部最新身障者進用不足名單 1,679家未足額

2019-02-20 11:42

影／空服員挺機師罷工遭算帳？ 華航：不同工會穿鑿附會

2019-02-20 15:25

中油董事長戴謙傳異動 勞工董事：早如此何至於斯

2019-02-20 20:43

名家觀點／2019三大風險 企業如何因應？

2019-02-20 00:30

創業之星／鄭博元：重視解決問題的新創

2019-02-20 00:16

機師駕駛艙打瞌睡遭爆料 華航：已懲處

2019-02-20 19:57

國泰金控調查 民眾未來一年不動產與人民幣理財趨謹慎

2019-02-20 11:21

星展銀 邁入展翅高飛期

2019-02-20 01:05

暖冬情形嚴重 服飾業成重災區庫存量較往年增二成

2019-02-20 13:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top