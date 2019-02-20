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精鋭建設「零餘屋」 緊扣趨勢與美學

2019-02-20 21:05經濟日報 記者宋健生╱即時報導

中部有上千家建設公司，近年更有北部建商加入戰場，而精銳建設至今推出60多個建案，無論座落區段與價位，均能創下零餘屋的佳績。業者標榜，主要關鍵在於每一建案都緊扣時代趨勢與生活美學，能滿足不同客層需求。

今年，精銳建設預計在烏日高鐵特區、單元二及北屯單元12，一口氣推出3件預售案，總銷約70億元。其中，位於高鐵特區的「精鋭潮」，鎖定年輕首購及首換族群，已訂近日進場，搶攻329檔期商機，目前預約已超過150餘組。

24年前即深耕七期的精銳，一路走來，始終用心與客戶一起「生活」，既能掌握時代演變、建設開發的重大走向，也能敏銳覺察客戶需求的變化，總經理吳秋涼說：「我們不是在賣房子，而是提供一種生活型態！」

從20多年前七期最膾炙人口的「豪墅」之王，到新市政特區「豪宅」大樓建商，吳秋涼表示，精銳早期即體悟生活美學的重要性，開始推廣以「美宅」取代豪宅的觀念，更在九年前率先佈局低密度的單元二，就是掌握客戶對自然綠意、開闊環境的需求。

吳秋涼表示，近年來精銳的多個建案皆以低容積、大基地、大花園為主，眼見七期的開發飽和，單元二無疑已是現在與明日之星，而烏日高鐵特區與12單元同樣是低密度的指標。

多年前，精銳就開始經營樹木銀行，蒐羅來自各地的樹種，不少樹木養護多年，就是為了能夠在對的時候，移植到適合的建案中。吳秋涼説，大樹從山上到平地，一樣有馴化的過程，像人一樣要適應天候。她雖非景觀專業，但看著數十年的老樹能在社區花園裡活得神采奕奕，真的好感動。

也正因爲一步一腳印，用心經營城市裡的自然森林，精銳逐漸打造出「綠色美宅」的口碑。

精銳的建案精神，也可以從美學的體現看出來！譬如在七期精華地段成立「AAM精銳藝術館」，秉持「不做藝廊、不營利、不收門票」的三不原則，5屆藝術展，累計近10萬人次看展，讓所有人都能自在享受親近藝術的樂趣。

吳秋涼指出，精銳藝術節至今已贊助幾十位國內外藝術家，並與台灣藝術大學、東海大學產學合作，將藝術品典藏於社區，提供住戶美好的生活體驗，也讓社區美感與國際藝術接軌。

另外，四年前展開的「許願樹」計畫，將專業師資送上山，以美學課啟蒙、陪伴原鄉孩子等，都是精銳對美學紮根的堅持。

吳秋涼強調，品牌的價值來自客戶對品牌的認同，在這個自媒體的時代，建商做的每一件事都在創造、累積與發酵品牌的能量，精銳零餘屋的成績，代表這24年來精銳的用心被看見。

精銳建設能夠創造零餘屋的佳績，業者標榜主要關鍵在於每一建案都緊扣時代趨勢與生活美...
精銳建設能夠創造零餘屋的佳績，業者標榜主要關鍵在於每一建案都緊扣時代趨勢與生活美學，滿足不同客層需求。精銳建設提供
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「AAM精銳藝術館」5屆藝術展累計近10萬人次看展，讓所有人都能自在享受親近藝術...
「AAM精銳藝術館」5屆藝術展累計近10萬人次看展，讓所有人都能自在享受親近藝術的樂趣。精鋭建設提供
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建案建商高鐵
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