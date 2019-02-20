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日立：今年家用冷氣銷售量目標 維持34萬台

2019-02-20 19:40經濟日報 記者張義宮╱即時報導

台灣冷氣業界龍頭的台灣日立江森自控總經理張簡敏杰指出，今年日立的家用冷氣的售價漲跌約1%至2%，整體而言維持持平；日立家用冷氣銷售量目標維持在去年的34萬台，蟬聯台灣市場第一大。

他說：「至於台灣總體家用冷氣今年總數約100至105萬台，相當去年的水平。」日立今日起在台北、台中、高雄三地盛大展開新產品發表會，展示涵蓋家用、商用全系列高品質空調，以「智慧、節能、創新、環保、安全」五大主題為核心，從家用到商用，無論技術力或產品力都擁有更強大的優勢，滿足現在到未來省電、環保、安全的空調需求。

張簡敏杰表示，日立冷氣追求高品質，與日本同步變頻科技，家用變頻頂級、旗艦、窗型冷暖系列、複合式空調、變頻熱泵熱水器，均採用日本製造壓縮機、R410A不可燃安全環保冷媒，家用空調全系列榮獲MIT微笑標章，分離式更搭載PM2.5濾網，讓消費者安心享受舒適的空調生活。

日立變頻多聯式空調SET FREE，規劃自由不受限，透過集中控制器或中央管理網路系統即可輕鬆控管，還可與「上位系統」整合，執行多元監控任務；「Smart Air智慧空調」持續進化，APP雲端智慧控可同時掌握家中空調、除濕機、全熱交換器，智慧管理再升級。

張簡敏杰強調，推出新一代的日立複合式空調，使用冷氣時免費製造熱水，開啟空調循環經濟新紀元。日立冷氣首創全國第一台榮獲經濟部台灣製造MIT微笑標章與節能標章的變頻三合一空調，一機三效，具備熱水、冷氣、暖氣三項功能。

使用冷氣時，可回收室外機所釋放的熱能，免費製造熱水，壓縮機日本製造，全系列能效一級，採用R10A環保冷媒，兼具「省電、環保、安全」優異特性，隨時滿足使用冷、暖氣需求，提供室內恆溫與即時熱水，將主攻家庭、美容院、旅館、民宿等的市場。

新一代的日立複合式空調，使用冷氣時免費製造熱水，開啟空調循環經濟新紀元。(圖：日...
新一代的日立複合式空調，使用冷氣時免費製造熱水，開啟空調循環經濟新紀元。(圖：日立提供)
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日立在台北、台中、高雄三地盛大展開新產品發表會，展示涵蓋家用、商用全系列高品質空...
日立在台北、台中、高雄三地盛大展開新產品發表會，展示涵蓋家用、商用全系列高品質空調空調需求。(記者張義宮／攝影)
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台灣日立江森自控協理柯忠信(左起)、 總經理張簡敏杰，及台灣日立江森自控空調設備...
台灣日立江森自控協理柯忠信(左起)、 總經理張簡敏杰，及台灣日立江森自控空調設備販賣總經理羅淮正，今日起在台北、台中、高雄三地盛大展開新產品發表會，展示涵蓋家用、商用全系列高品質空調空調需求。(圖：日立提供)
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