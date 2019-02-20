SAP今年將協助百家以上台灣企業 進行數位轉型

2019-02-20 19:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



SAP全球副總裁暨台灣區總經理謝良承今日表示，2019年將持續深耕台灣市場，並啟動「騰雲百大」計畫，目標是協助百家以上、不限產業與規模的台灣企業，成功轉型智慧企業，以提升企業的數位競爭力。SAP去年已協助光寶科（2301）與聲寶等企業，進行數位轉型，提升營運效率。

謝良承表示，回顧2018年SAP的營運成績，SAP全球營收達247億美元，較2017年增加5%，全球雲端收益則達50億美元，年增33%。其中，SAP新開發的顧客體驗解決方案（C/4HANA），全球用戶數量也達1.5萬家。

在台灣市場，SAP在2018年獲得的客戶也不少，包括ADLINK、中華賓士、COOLERMASTER、岱宇國際、遠雄建設、光寶科N、聲寶、東元及森永等。

謝良承強調，SAP已經「不只是單純的ERP廠商」，該公司以智慧ERP系統，為SAP的核心能力，再衍伸至其他相關的服務，包括SAPCONCUR費用管理、SAPARIBA採購雲、SAP人資雲、SAP顧客體驗解決方案等，是全方位的智慧企業解決方案。