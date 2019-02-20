三菱重工發表新全系列空調 找阿部寬代言

2019-02-20 18:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



上洋（6728）過往為各大商用及工用代理商，總代理來自日本三洋SANYO、美國美泰克等商用洗烘衣機，2015年起跨足空調市場，代理三菱重工空調。上洋今（20日）三菱重工新商用空調發表會中，董事長吳明富等人皆出席，並找來日本男星阿部寬，擔任台灣區品牌代言人。

上洋1979年成軍，至今將滿40年，資本額1.82億元，今年1月11日公開發行，目標第2季興櫃，主要業務為洗衣機和空調代理銷售。上洋2017年全年營收約6.5億元，洗衣機和空調業務，各占其營收約50%左右，仍以洗衣機占比較高；今年元月營收約1億元，相較去年同期5,000餘萬，成長約一倍。

上洋2015年底總代理三菱重工一對一家用空調，去年底開始接下日本原廠重任，代理三菱商用空調重返台灣市場，以滿足各式商用空調需求。三菱重工今年決定將VRF變頻空調，正式委由上洋代理，同時將全球首發推出數款嶄新家用商品，30年來首度完備品牌在台灣的產品線。

上洋今天發表會上，發表新代理三菱重工多款VRF變頻空調亮相；新品預定今年第2季底上市出貨，不過現階段上洋已可以接受訂單。吳明富表示，上洋一直對台灣空調市場有特別的使命感，希望不斷優化服務系統，引進更優質的產品給消費者。

吳明富直言，「今年是與三菱重工空調合作的重要里程碑，我們即將攜手提供更全面高能效、省電、舒適的產品，讓每一個空調需求都能得到最完美的解決方案。」至於售價，上洋總經理吳國華表示，三菱重工空調皆為原裝進口，雖售價可能比一般市面上空調高，但會維持一級品牌具競爭力的價格。

三菱重工不同於三菱電機，是致力於飛機、潛艦、輪船等應用的高科技重工業公司，因此其空調雖單價高，但結合了其他應用的相關技術。吳國華舉例，像三菱重工空調的送風距離遠達20公尺，即堪稱業界最強。