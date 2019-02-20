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「下跪主播」恐被休？名嘴夫爆想自殺、通姦逼離婚

影／遠雄張麗蓉：今年銷售目標衝365億 年增超過二成

2019-02-20 18:07經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

遠雄建設今年預計全台推11筆新案，推案總銷達317億元，主要推案區鎖定雙北市、龜山、清水等區；遠雄房地產總座張麗容認為，今年房市成交量將持續成長，整體市場「看溫穩」，遠雄房地產全年銷售目標365億元、年增逾二成。

她表示，以遠雄房地產來說，去年銷售金額近300億元、年增約一成，就能看出市場回溫訊號，包括「遠雄新未來」、「新源邸」、「遠雄之心5」、「文心匯」、中和「遠雄日安」、「遠雄彩虹園」、竹北「六家匯」跟「文華匯」、「中央公園」等九大案相繼完銷結案。

張麗蓉指出，今年房市部分，在去年開發商多以溢價購買土地之下，顯示建商對接下來的房市頗具信心，認為今年市場有機會持續成長，房市將呈「溫、穩」表現。以遠雄建設來說，今年將在全台推出11筆新案，推案總銷金額達317億元，主要推案區鎖定雙北市、龜山、清水等地區，其中最大案為新北市中和案「遠雄CASA」，總銷金額達75億元，預計5月推出。

張麗蓉強調，若加上舊案持續銷售，今年全年遠雄房地產總計有近30個新舊案在線銷售，合計可售金額近700億元；從銷售面來看，今年遠雄房地產維持一天一億元業績目標、全年銷售目標365億元，較去年成長二成。

遠雄房地產總座張麗容認為，今年房市成交量將持續成長，整體市場「看溫穩」，遠雄房地...
遠雄房地產總座張麗容認為，今年房市成交量將持續成長，整體市場「看溫穩」，遠雄房地產全年銷售目標365億元、年增逾二成。陳美玲/攝影
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