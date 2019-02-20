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找強盜談判？為什麼兩岸和平協議是個假議題？

震旦旗下康鈦攜日本紙材商合作 搶占數位印刷市場

2019-02-20 16:02經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

震旦集團旗下康鈦科技今（20）日以「AI X 智能印刷」為題，舉辦2019年新品發表會暨研討會，發表新一代標籤印刷機及智能印刷相關應用解決方案；首度與日本柯尼卡美能達認證之紙材供應商琳得科合作，提供各式印刷標籤之黏著材料，搶佔標籤、包裝數位印刷新市場。

康鈦科技總經理劉建軍指出，除發表新改款AcccurioLabel 190標籤印刷機外，更引進具AI應用的「智能優化器IQ-501」可自動校色、正反對位讓色彩精準呈現、並結合「防偽與變動數據」等新一代軟體解決方案，提供客製化及高效生產的數位印刷應用。

根據Konica Minolta資料指出，2017年全球「工業印刷」總產值約達4,727億美元，分別為標籤（7.7%）、紡織（38.5%）及占比最高達54%的包裝印刷；未來快速彈性的「數位印刷」雖為主要趨勢，但全球數位化的比例僅達2.7%，其中以標籤生產的數位化比例最高達11%；顯見「包裝與標籤」印刷市場已是未來趨勢。

據麥姆斯諮詢報道，2017~2023年全球數位印刷市場規模有望從221.8億美元增至288.5億美元，康鈦將積極掌握數位印刷市場快速成長趨勢，協助廣告、文創、設計、印刷等產業簡化作業流程，縮短交期從打樣到交貨從4天縮減為4小時，大幅降低成本，創造倍數商機。

康鈦指出，產品應用與趨勢研討會邀請業界專家分享數位印刷應用實例，一同協助台灣印刷業提高產業競爭力，劉建軍更在會中宣佈，為滿足各產業的應用需求，今年計畫引進新一代B2尺寸的UV數位噴墨印刷機（AccurioJet KM-1），期望未來能提供更全方位的軟+硬印刷解決方案，與台灣顧客一同成長創造雙贏。

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