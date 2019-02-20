南市推動「陽光電城2.0計畫」可望今年提前達到1GW目標

2019-02-20 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府積極利用水域空間設置太陽光電系統，其中樹谷園區風之谷(公滯3)及樹之谷（公滯5）滯洪池太陽能發電站，已分別於去年4月及12月完成併聯，總裝置容量達5.15百萬瓦，每年約可創造約640萬度發電量，減少4千500噸碳排放。

樹谷園區水面型太陽能發電站，以不影響滯洪池功能為前提，選用法國創新的Hydrelio 浮筒系統，施工過程採用低碳工法，不用大型機具施工即可組裝；使用高密度聚乙烯（HDPE）製成的浮筒材質，穩定性高，不會產生化學物質。

而整座太陽能系統採傾斜式設計，除可配合陽光照射角度調整增加發電效率外，也具備雨水自潔的作用，沒有雨水時，也只需用高壓水柱加上長桿拖把等工具清洗，無需使用化學藥劑造成水質污染，讓光電系統對水中生態環境的影響降到最小。

台南市政府經濟發展局代理局長蕭富仁示，自100年啟動陽光電城專案計畫，截至108年1月同意備案總案件數已達5千503件，裝置容量約763百萬瓦，年發電量達9.9億度，相當於3.6座曾文水力發電廠年發電量，獲得APEC能源智慧社區倡議的「低碳示範城鎮金質獎」以及全球Top 7智慧城市的肯定。