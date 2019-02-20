親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

屏東漁船印度洋喋血傳1死1重傷 船上還有漁業署官員

早餐吃錯胖又致癌？一鍵查你是否吃到「最肥地雷」

台塑推展台灣表演藝術文化傳承 九年投入近億元

2019-02-20 13:24經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

台塑集團推展國內表演藝術文化傳承與發揚，透過創辦人王永在旗下的王詹樣公益信託，自2011年起推動「台灣特色文化發展計畫」，陸續贊助兒童劇團、歌仔戲、布袋戲、台語音樂劇等文化藝術團體，到雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭等鄉鎮演出，累積九年總共贊助金額已高達9,800萬元。

「台灣特色文化發展計畫」今（20）日上午舉行記者會，台塑企業諮詢委員王文堯代表出席，「明華園戲劇團」總團長陳勝福 、「亦宛然掌中劇團」團長李蔡素貞、「如果兒童劇團」團長趙自強、「蘋果劇團」團長方國光等國內知名藝文團隊團長也都親自到場助陣。

王詹樣公益信託持續贊助兒童劇團、歌仔戲、布袋戲、台語音樂劇等文化藝術團體，到雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭等鄉鎮演出，截至2018年底已演出334場，累計逾33萬觀賞人次，每一場演出都獲得熱烈的迴響與肯定。「台灣特色文化發展計畫」已持續推動第九年，從2011年到2019年累計贊助9,800萬元。

今年結合「蘋果劇團」、「明華園戲劇總團」、「如果兒童劇團」、及「亦宛然掌中劇團」等團，共同推動「公益入鄉-藝文紮根」的28場公益演出。

王詹樣公益信託多年來以具體行動支持表演藝術文化向下紮根，不但為劇團及偏鄉搭建演出舞台，贊助滋養本土劇團，使傳統藝術得以向下 紮根，達到永續經營與傳承，也讓當地鄉親可以就近在社區中觀賞高品質的表演，提升地方文化氣息，也開啟了孩子們的藝術視野，可以說是一舉數得，多方受益。

台塑集團推動「台灣特色文化發展計畫」，推展台灣表演藝術文化傳承。 圖／台塑企業提...
台塑集團推動「台灣特色文化發展計畫」，推展台灣表演藝術文化傳承。 圖／台塑企業提供
分享

台塑集團布袋戲
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

暖冬情形嚴重 服飾業成重災區庫存量較往年增二成

2019-02-20 13:08

博大首季淡季不淡 全年營收獲利再拚新高

2019-02-20 10:35

打工小妹到公關教主 于長君分享《自力時代》創業心法

2019-02-20 10:20

統一時代百貨聯合徵才 20家廠商釋逾500個職缺

2019-02-20 08:47

水湳會展中心 3月動工

2019-02-20 00:49

貿協擴點 以色列台貿中心啟動

2019-02-20 00:37

台北工具機展 規模創新高

2019-02-20 00:36

柯拔希：爭取增列機械類股

2019-02-20 00:34

創業之星／鄭博元：重視解決問題的新創

2019-02-20 00:16

貿協搶進中東 以色列設點

2019-02-19 23:21

我產業實力 以國按讚

2019-02-19 23:16

管理錦囊／減法策略 打造零存貨

2019-02-19 22:49

憲生說法／精算時間成本

2019-02-19 22:49

長照點線面／科技+長照 做大產業商機

2019-02-19 22:49

上班卒仔照子放亮／真心投入vs.消極參與

2019-02-19 22:49

智慧經營／陳柏勳…推動包租代管 租賃服務 要有制度溫度

2019-02-19 22:49

大陸高鐵 長列之外還要雙層

2019-02-19 20:18

微熱山丘啟動全球果實計劃 推全新品牌要賣榴槤糕點

2019-02-19 18:43

台灣香氛市場消費力雄厚 泰國知名香水進軍搶占

2019-02-19 16:37

慶元宵 華信航空邀旅客一起祈福博杯猜燈謎

2019-02-19 16:30

油電車異車突起 銷售倍增

2019-02-19 15:04

和泰汽車發表日本原裝進口改款PRIUS 售價112.9萬元

2019-02-19 14:58

乾杯攻高端 和牛47開幕

2019-02-19 14:42

雄獅多元品牌 整合區域旅行

2019-02-19 14:42

新車助陣 和泰車踩油門

2019-02-19 14:42

台北國際工具機展 規模躋身全球前三大

2019-02-19 14:07

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 14:00

乾杯高價新品牌和牛47開幕 客單價3,500元

2019-02-19 13:43

年貨出清 電商業者推零食、伴手禮盒下殺三折起

2019-02-19 12:13

今年元宵節人氣夯！各地燈會人潮多、湯圓銷量飆升三倍

2019-02-19 11:28

誠美材董座之爭 再爆衝突

2019-02-16 23:54

劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

2019-02-15 15:15

La new老闆68歲賣拉麵：不斜槓 等死嗎？

2019-02-15 10:25

品牌大觀／品牌與行銷 不能畫等號

2019-02-15 01:23

高績效教練／穿著「銀光盔甲」的鬥士

2019-02-15 01:23

智慧經營／曾金池差異化管理 提升效能

2019-02-15 01:23

晟德扮超級加速器 協助創業

2019-02-14 23:11

晟德董事長林榮錦 18萬元起家 寫生技傳奇

2019-02-14 23:11

晟德啟動大併購 市值衝千億

2019-02-14 23:11
看更多

熱門文章

你達標了嗎？2018平均月薪4.1萬元平均總薪資5.2萬元

2019-02-19 16:18

機師罷工落幕後李信燕首爆 罷工前曾接到林佳龍電話

2019-02-20 10:29

傳軟銀組台日團隊接手大巨蛋 遠雄：不排除釋股

2019-02-20 11:53

聯發科分紅開獎 網友爆約2~3.5個月、調薪比前兩年好

2019-02-19 16:13

台積分季配息 有三大意義

2019-02-20 00:54

什麼都在漲…薪水追不上 實質薪資倒退17年

2019-02-20 00:04

台積配息10元 分次發放

2019-02-20 00:55

攸關勞工退休大計！全民退休投資平台實驗專案明日公布

2019-02-19 14:49

68歲郭台銘開粉專 搖身一變成網紅？

2019-02-20 08:26

台積電員工分紅 平均每人109.62萬元

2019-02-19 19:24

大陸高鐵 長列之外還要雙層

2019-02-19 20:18

電子計算機發票 2020年停用

2019-02-19 23:14

金價創高 台新金投資長看好保值再突破

2019-02-19 18:54

台積發放獎金 每人約領110萬

2019-02-20 00:54

台北工具機展 規模創新高

2019-02-20 00:36

國銀去年海外獲利618億 創新高

2019-02-19 23:00

國營事業1月獲利出爐 中油虧9億元

2019-02-19 17:59

大同負責人違反規定 遭金管會開罰24萬元

2019-02-19 18:01

聯發科員工分紅 平均37萬

2019-02-20 00:49

中華電 強攻數位身分認證

2019-02-19 23:20

蘋果高層搬風 降低倚賴iPhone

2019-02-20 00:14

蘋果高層異動 台廠有點剉

2019-02-19 14:39

和泰汽車發表日本原裝進口改款PRIUS 售價112.9萬元

2019-02-19 14:58

年終獎金扣繳 稅局將檢查

2019-02-19 23:14

稅收增加 我國租稅負擔率上升至13.4％創11年新高

2019-02-20 06:09

微熱山丘啟動全球果實計劃 推全新品牌要賣榴槤糕點

2019-02-19 18:43

大巨蛋今傳台日買主 遠雄：目前沒特定對象或買家

2019-02-20 11:06

金融業首創 第一銀行今起刷臉上班

2019-02-20 11:38

阿里旗下國泰產險負責人變更 成立10年未擺脫虧損

2019-02-19 20:45

聯發科下周前進MWC 秀5G晶片

2019-02-20 00:50

興達電廠先拆後建可行？台電：備用容量率恐減5％

2019-02-19 21:45

國壽 入股水資源企業

2019-02-20 01:05

油電車異車突起 銷售倍增

2019-02-19 15:04

興達電廠機組 評估先拆後建

2019-02-20 00:34

售屋適用舊稅制 須申報所得

2019-02-19 23:14

看好電動車市場 中碳負極材料新品可望量產

2019-02-19 22:16

全民退休投資平台實驗 倒數

2019-02-20 01:05

AR／VR實力享譽國際 台灣新創團隊報喜

2019-02-19 17:47

搶占5G革命先機 中美角力一觸即發

2019-02-19 17:06

華南今年朝三路邁進 拚財管、財務操作、海外獲利

2019-02-19 18:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top