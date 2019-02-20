台塑推展台灣表演藝術文化傳承 九年投入近億元

2019-02-20 13:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



台塑集團推展國內表演藝術文化傳承與發揚，透過創辦人王永在旗下的王詹樣公益信託，自2011年起推動「台灣特色文化發展計畫」，陸續贊助兒童劇團、歌仔戲、布袋戲、台語音樂劇等文化藝術團體，到雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭等鄉鎮演出，累積九年總共贊助金額已高達9,800萬元。

「台灣特色文化發展計畫」今（20）日上午舉行記者會，台塑企業諮詢委員王文堯代表出席，「明華園戲劇團」總團長陳勝福 、「亦宛然掌中劇團」團長李蔡素貞、「如果兒童劇團」團長趙自強、「蘋果劇團」團長方國光等國內知名藝文團隊團長也都親自到場助陣。

王詹樣公益信託持續贊助兒童劇團、歌仔戲、布袋戲、台語音樂劇等文化藝術團體，到雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭等鄉鎮演出，截至2018年底已演出334場，累計逾33萬觀賞人次，每一場演出都獲得熱烈的迴響與肯定。「台灣特色文化發展計畫」已持續推動第九年，從2011年到2019年累計贊助9,800萬元。

今年結合「蘋果劇團」、「明華園戲劇總團」、「如果兒童劇團」、及「亦宛然掌中劇團」等團，共同推動「公益入鄉-藝文紮根」的28場公益演出。