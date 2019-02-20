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暖冬情形嚴重 服飾業成重災區庫存量較往年增二成

2019-02-20 13:08經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

今年暖冬情形非常明顯，根本沒有冷的感覺。業者保守估計，庫存量至少較往年增加二成。...
今年暖冬情形非常明顯，根本沒有冷的感覺。業者保守估計，庫存量至少較往年增加二成。因應大量庫存，現在就連量販通路都首度推出冬暖服飾特賣，商品最低99元起。 愛買/提供
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今年暖冬情形非常明顯，根本沒有冷的感覺。業者保守估計，庫存量至少較往年增加二成，尤其是 GORE-Tex外套、防風外套，還有羽絨外套，那些訴求保暖又厚重的外套幾乎都賣不掉。因應大量庫存，現在就連量販通路都首度推出冬暖當季服飾特賣，商品最低99元起。

過往，當季賣不掉的服飾，最後廠商多半會將庫存服飾再轉往Outlet。禮客Outlet表示，根據他們向廠商的了解，今年暖冬情形嚴重，庫存量至少較以往冬季增加二成，尤其是哪些訴求保暖的外套商品，幾乎都賣不動。

此外，禮客Outlet表示，往年多半會趁著4月清明連假舉行冬季服飾特賣，為了因應暖冬效應提升買氣，預計今年的冬季服飾特賣會提前至3月底舉行，除了增加活動檔期天數外，過去Outlet冬季服飾特賣會的折扣多半是4折，今年則會首度下殺2折。再加上原本Outlet商品的定價平均都已是原廠定價的4折，若以原廠定價1,000元的服飾為例，Outlet的最後特賣會折扣則僅剩下80元，真的是殺到見骨了。

不過，精打細算的消費者，則不妨利用這波暖冬效應下的難得優惠，提前購入今年冬天的保暖服飾，再加上近年來旅遊風氣盛行，保暖衣物仍有一定的需求，因此廠商卯起來清庫存。

量販通路業者愛買今年更首度推出冬季當季出清特賣，活動自即日起至3月12日，全館上千款服飾出清特賣99元起，預估可帶動二成業績的增長。

愛買表示，包括：「男女搖粒棉防風外套」、「男鋪棉外套」出清特價都只要799~699元，、「男金光絨寬鬆運動長褲」和「高爾夫球版型運動褲」也都只要199元。女裝出清服飾則包含多款「鋪棉背心」只要299元起，中大尺碼保暖上衣也都是均一價只要199元。

此外，百貨公司的換季折扣今年也特別深，遠東SOGO百貨忠孝館祭出流行女裝特賣會，活動自明（21）日起至2月26日止，超低折扣下殺1.8折起。同時，統一時代百貨和京站百貨也都推出「出清價」，搶攻暖冬效應下的冬季特賣商機。

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