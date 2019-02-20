台塑集團扮演藝術下鄉推手 投入28場公益演出

2019-02-20 12:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



台塑企業暨王詹樣公益信託「臺灣特色文化發展計畫」今（20）日舉辦記者會，台塑企業暨王詹樣公益信託由王文堯諮詢委員代表出席，「明華園戲劇團」陳勝福總團長、「亦宛然掌中劇團」李蔡素貞團長、「如果兒童劇團」趙自強團長、「蘋果劇團」方國光團長都親自參加，今年度一起攜手共同推動「公益入鄉-藝文紮根」28場公益演出。

台塑企業指出，集團總裁王文淵多年來把公益當成習慣和責任，運用管理企業的精神，來推動公益事業，今年台塑企業暨王詹樣公益信託推動「2019心連心 獻愛心 藝術下鄉零距離-公益入鄉，藝文紮根」為主題，贊助長達一年的台灣特色文化饗宴，民眾不需排隊、不用購票入場，就可以欣賞很棒的演出。

台塑企業暨王詹樣公益信託「臺灣特色文化發展計畫」9年投9,800萬元推展表演藝術文化傳承與發揚，自2011年起陸續推動贊助兒童劇團、歌仔戲、布袋戲、台語音樂劇等文化藝術團體，到雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭等鄉鎮演出，截至2018年底已演出334場，累計逾33萬觀賞人次。

台塑集團扮演藝術下鄉推手。台塑企業暨王詹樣公益信託「臺灣特色文化發展計畫」2019年再度結合「蘋果劇團」、「明華園戲劇總團」、「如果兒童劇團」及「亦宛然掌中劇團」等四個劇團，今年度推出28場公益演出，讓住偏遠地區的鄉親，就近在社區中觀賞高品質的表演，提升地方文化氣息。