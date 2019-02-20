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中美貿易戰 台需慎防兩岸黑天鵝與灰犀牛效應

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群益證董事長獎勵生育 2019首位群益寶寶獲生育禮金

2019-02-20 11:34經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台灣近年來面臨人口變少、國民變老，生育率下降問題，向來注重員工福祉與企業永續經營的群益金融集團，董事長王濬智積極鼓勵員工生育，今（2019）年已連續第3年祭出「每年首位出生的群益員工子女，可獲得生育賀禮」的獎勵。獲獎的員工黃郁雯領了大紅包，開心表示「非常謝謝董事長，相當重視員工！」。

群益金融集團這次獲獎的新生兒母親，是群益金鼎證券任職桃園分公司的黃郁雯，桃園分公司在這三年當中已有兩次誕生首位群益寶寶，可說是好運旺旺。該分公司經理笑稱：「我們本單位努力生產」。

今年26歲的黃郁雯，出社會首份工作便是群益，至今已服務三年多，在今年1月8日喜獲麟兒，率先群益其他同仁，獲得董事長王濬智頒贈的三萬元生育禮金。黃郁雯開心表示：「去年結婚，今年順利生產，且首次生產就有生育禮金補助，實在太開心了。」她開心之餘更感謝董事長對員工總是照顧有加，公司也提供許多福利措施，讓每位在群益的員工都能安心工作，感受到滿滿的幸福感。

群益為了凝聚團隊情感，激發大家的熱情，每年皆會舉辦許多親子活動，董事長王濬智表示，公司內部人才濟濟，希望員工在忙碌之餘，也能妥善規劃時間和家人相處。他為了鼓勵員工親自掏腰包，提供年度首位出生的群益員工子女生育禮金，就是希望同仁能夠在生育率下降的浪潮中，仍能積極培育下一代。

群益盡全力提供家庭友善的工作環境，希望所有員工都能感受到群益金融集團的核心信念「Capital Care」—群益關心您，更期許集團員工也能同樣關心客戶與企業夥伴的感受，並將觸角延伸到社會每個角落，提供無微不至的關懷和服務，希望所有員工都能樂在工作，樂在生活。

群益金鼎證券董事長王濬智（左）頒贈生育禮金及育嬰用品，桃園分公司的獲獎員工黃郁雯...
群益金鼎證券董事長王濬智（左）頒贈生育禮金及育嬰用品，桃園分公司的獲獎員工黃郁雯（右）出席領獎。圖／群益金融集團提供
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