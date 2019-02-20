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血泊中的西藏：一國兩制的前生今世

打工小妹到公關教主 于長君分享《自力時代》創業心法

2019-02-20 10:20經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

曾經，「她」只是個打工的小妹，也曾是最基層的企劃菜鳥，但如今，她是國際各大企業及品牌指定的公關公司創辦人。

人稱「公關教主」的于長君，將於3月再推出個人的第二本新書《自力時代！公關教主于長君教你如何創造自我價值，打造亮眼的個人品牌》，不藏私的大方公開縱橫業界獨家心法，教你如何創造自我價值，打造亮眼的個人品牌。

20歲即進入職場的于長君說，她也曾經犯過錯、踩過地雷，但她努力汲取經驗、修正錯誤，加上個性直爽率真，親切熱情是她獨特的魅力。她將缺點快速修正，善用自己的優點，加上多年來累積的人脈，於是順其自然踏上了創業之路。

于長君強調，「人脈」是創業最重要的資源，但能夠征服各大國際品牌的極高要求，靠得更是扎實的基本功以及多年來累積的工作態度。

因公關工作的性質，于長君能夠接觸到各行各業的夥伴、業界領頭人物，以及眾多國際知名人士，觀察力敏銳又細心的她，從這些人身上汲取成功的要素，轉化為自己的工作哲學，提升自己的職場力，更是後來創業的心法。

現在，于長君將多年來珍貴的職場與創業經驗淬鍊出這本書，內容含括了外商任職時所汲取的工作經驗、創業心法、從各種專案中所領悟的成功要素、公關技巧和職場哲學…等，期望能在所有職場工作者面對職場困擾、轉職迷茫、前路未知的徬徨時刻，給予適時的指引。

人稱「公關教主」的于長君，將於3月再推出個人的第二本新書《自力時代！公關教主于長...
人稱「公關教主」的于長君，將於3月再推出個人的第二本新書《自力時代！公關教主于長君教你如何創造自我價值，打造亮眼的個人品牌》，不藏私的大方公開縱橫業界獨家心法，教你如何創造自我價值，打造亮眼的個人品牌。圖／城邦文化提供
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