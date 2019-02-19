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台灣曾為「四小龍之首」？ 學者一張圖打臉：謠言

酒駕等於故意殺人？法務部的一場鬧劇

影/燈會無人機表演好神奇！精準排出鮪魚、燈塔圖形

2019-02-19 21:35經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

2019屏東燈會19日元宵節正式登場，除了主燈秀以外，最令人驚豔的就是Intel無人機表演，不到30人的團隊，操控300架無人機在空中飛舞，精準排列出鮪魚、燈塔等圖形。

無人機燈會
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