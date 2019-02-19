影/燈會無人機表演好神奇！精準排出鮪魚、燈塔圖形

2019-02-19 21:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



2019屏東燈會19日元宵節正式登場，除了主燈秀以外，最令人驚豔的就是Intel無人機表演，不到30人的團隊，操控300架無人機在空中飛舞，精準排列出鮪魚、燈塔等圖形。