大陸高鐵 長列之外還要雙層

2019-02-19 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸今年春節，北京往返上海的「復興號」動車組以17節超長列車刷新單次運載紀錄，但春運旅客仍然一位難求。中國科學院正研製雙層高鐵動車組，預計最高時速可達350公里不輸「復興號」，未來即將上路，且準備高鐵輸出瞄準國際市場。

香港有雙層巴士，大陸很快就有雙層高鐵。中國科學院研製的未來雙層高鐵動車組概念模型公開亮相，儘管目前還沒有樣車，但概念設計保留了和諧號、復興號的流線型設計。

中車株機公司也在研製雙層動車組，而且研製進度要比中科院快很多，已經製造出全尺寸的樣品車，並且首次公開亮相動力分散型鋁合金雙層動車組。

中車的雙層動車組採4、6、8節機動編組；而最多8節編組車型全車共有坐席820個，最大載客量可達1708人，最高時速能達到250公里。這兩個指標都比日本新幹線E4系列車更快、更大。

且相較目前16節長列編組的「復興號」動車組，載客量為1193人，雙層高鐵單次運量更大。

大陸高鐵已在2017年啟用上線CRH2E雙層臥鋪動車組，從外觀上看是雙層臥鋪動車組，但嚴格來看並非是雙層高鐵動車組。

中國科技網報導，未來上路的雙層動車組車，也將瞄準國際市場，以時速160公里為基礎技術平臺，車體、轉向架等核心組件是按照高速動車組的標準設計、驗證，但可以根據不同需求進行技術升級多種速度等級。

西南交通大學教授張衛華表示，就速度來說，只要解決了低重心和大容量等設計技術問題，單層速度跑時速350公里，雙層動車速度也應該沒問題。

張衛華表示，雙層高速動車在高速行駛要突破的技術關鍵，就是車體如果加高荷載加重，高速轉彎時會因離心力作用導致失穩。