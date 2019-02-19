親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

NBA／林書豪點燃漢堡店大戰 丁威迪力挺前隊友

香奈兒「老佛爺」驚傳逝世！卡爾拉格斐享壽85歲

大陸高鐵 長列之外還要雙層

2019-02-19 20:18聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸今年春節，北京往返上海的「復興號」動車組以17節超長列車刷新單次運載紀錄，但春運旅客仍然一位難求。中國科學院正研製雙層高鐵動車組，預計最高時速可達350公里不輸「復興號」，未來即將上路，且準備高鐵輸出瞄準國際市場。

香港有雙層巴士，大陸很快就有雙層高鐵。中國科學院研製的未來雙層高鐵動車組概念模型公開亮相，儘管目前還沒有樣車，但概念設計保留了和諧號、復興號的流線型設計。

中車株機公司也在研製雙層動車組，而且研製進度要比中科院快很多，已經製造出全尺寸的樣品車，並且首次公開亮相動力分散型鋁合金雙層動車組。

中車的雙層動車組採4、6、8節機動編組；而最多8節編組車型全車共有坐席820個，最大載客量可達1708人，最高時速能達到250公里。這兩個指標都比日本新幹線E4系列車更快、更大。

且相較目前16節長列編組的「復興號」動車組，載客量為1193人，雙層高鐵單次運量更大。

大陸高鐵已在2017年啟用上線CRH2E雙層臥鋪動車組，從外觀上看是雙層臥鋪動車組，但嚴格來看並非是雙層高鐵動車組。

中國科技網報導，未來上路的雙層動車組車，也將瞄準國際市場，以時速160公里為基礎技術平臺，車體、轉向架等核心組件是按照高速動車組的標準設計、驗證，但可以根據不同需求進行技術升級多種速度等級。

西南交通大學教授張衛華表示，就速度來說，只要解決了低重心和大容量等設計技術問題，單層速度跑時速350公里，雙層動車速度也應該沒問題。

張衛華表示，雙層高速動車在高速行駛要突破的技術關鍵，就是車體如果加高荷載加重，高速轉彎時會因離心力作用導致失穩。

張衛華認為，只要車體重心低，在規定的平衡速度下，即離心力和曲線超高的重力橫向分量抵消，安全性不僅沒有問題，而且會更好。

中車株機公司研製雙層動車組，已經製造出全尺寸的樣品車，並且首次公開亮相動力分散型...
中車株機公司研製雙層動車組，已經製造出全尺寸的樣品車，並且首次公開亮相動力分散型鋁合金雙層動車組。取自上海熱線
分享
大陸高鐵已在2017年啟用上線CRH2E雙層臥鋪動車組，從外觀上看是雙層臥鋪動車...
大陸高鐵已在2017年啟用上線CRH2E雙層臥鋪動車組，從外觀上看是雙層臥鋪動車組，但嚴格來看並非是雙層高鐵動車組。取自中國科技網
分享
中國科學院正研製雙層高鐵動車組，預計最高時速可達350公里不輸「復興號」，未來即...
中國科學院正研製雙層高鐵動車組，預計最高時速可達350公里不輸「復興號」，未來即將上路，且準備高鐵輸出瞄準國際市場。取自中國科技網
分享

高鐵
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

微熱山丘啟動全球果實計劃 推全新品牌要賣榴槤糕點

2019-02-19 18:43

台灣香氛市場消費力雄厚 泰國知名香水進軍搶占

2019-02-19 16:37

慶元宵 華信航空邀旅客一起祈福博杯猜燈謎

2019-02-19 16:30

油電車異車突起 銷售倍增

2019-02-19 15:04

和泰汽車發表日本原裝進口改款PRIUS 售價112.9萬元

2019-02-19 14:58

乾杯攻高端 和牛47開幕

2019-02-19 14:42

雄獅多元品牌 整合區域旅行

2019-02-19 14:42

新車助陣 和泰車踩油門

2019-02-19 14:42

台北國際工具機展 規模躋身全球前三大

2019-02-19 14:07

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 14:00

乾杯高價新品牌和牛47開幕 客單價3,500元

2019-02-19 13:43

年貨出清 電商業者推零食、伴手禮盒下殺三折起

2019-02-19 12:13

今年元宵節人氣夯！各地燈會人潮多、湯圓銷量飆升三倍

2019-02-19 11:28

電動輔助自行車需有「綠色網狀黃色閃電」合格標章

2019-02-19 06:01

裕日車KICKS 銷售紅不讓

2019-02-19 00:36

大同寶寶 放閃屏東燈會

2019-02-19 00:36

華航撙節 將砍不賺錢航線

2019-02-19 00:33

陸車廠延遲付款 衝擊台系鏈

2019-02-19 00:19

商業興觀點／智慧城市評估的新面向

2019-02-19 00:04

管理講堂／問題就是機會

2019-02-19 00:04

職場修煉室／改變想法心更寬

2019-02-19 00:04

智慧經營／許文昉 培養通才領導人

2019-02-19 00:04

工具機衰退 全年挑戰大

2019-02-18 23:36

華航定期檢視效益 目前航線無減班停飛計畫

2019-02-18 20:14

世紀標案捲土重來 京華城無底價3月29日開標

2019-02-18 18:47

工具機業爭取台中會展中心 盧秀燕：2022年完成

2019-02-18 18:03

創歷年新高！台灣港群貨櫃量達1532萬TEU

2019-02-18 17:57

今年春節陸客來台與去年相當 團客續減、自由行大增

2019-02-18 15:55

誠美材董座之爭 再爆衝突

2019-02-16 23:54

劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

2019-02-15 15:15

La new老闆68歲賣拉麵：不斜槓 等死嗎？

2019-02-15 10:25

品牌大觀／品牌與行銷 不能畫等號

2019-02-15 01:23

高績效教練／穿著「銀光盔甲」的鬥士

2019-02-15 01:23

智慧經營／曾金池差異化管理 提升效能

2019-02-15 01:23

晟德扮超級加速器 協助創業

2019-02-14 23:11

晟德董事長林榮錦 18萬元起家 寫生技傳奇

2019-02-14 23:11

晟德啟動大併購 市值衝千億

2019-02-14 23:11

返鄉砍檳榔樹種茶 80後女生把南投紅茶賣進京都

2019-02-14 10:31

行銷贏家／通路商的抉擇

2019-02-13 22:59
看更多

熱門文章

你有幾筆勞工退休金？一張圖讓你搞清楚

2019-02-19 10:04

郭台銘駁斥投資高軟800億 韓國瑜：相信他對高雄有感情

2019-02-18 22:41

你達標了嗎？2018平均月薪4.1萬元平均總薪資5.2萬元

2019-02-19 16:18

折疊iPhone有影 台廠看旺

2019-02-19 00:50

不想血汗錢讓政府「抽成」？ 先搞懂這5招

2019-02-19 09:00

金融圈：央行可能轉向降息

2019-02-19 00:28

基本工資8月調不調？ 勞長：往調升方向努力

2019-02-19 00:46

手機能曲能伸 軸承廠當紅

2019-02-19 00:49

華為小心 美國用這招來封殺洗錢

2019-02-19 06:00

聯發科分紅開獎 網友爆約2~3.5個月、調薪比前兩年好

2019-02-19 16:13

你的退休金可以分紅？一秒看懂

2019-02-19 09:51

兆豐金拚獲利 四路出擊

2019-02-19 00:37

裕日車KICKS 銷售紅不讓

2019-02-19 00:36

台積竹科設研發中心 卡關

2019-02-18 23:12

風險大成本高 兆豐銀3月起不再做巢式交易清算

2019-02-18 23:47

攻新南向 兩機場降落費下調

2019-02-19 00:41

攸關勞工退休大計！全民退休投資平台實驗專案明日公布

2019-02-19 14:49

華航撙節 將砍不賺錢航線

2019-02-19 00:33

出口轉衰 央行降息升溫？

2019-02-19 00:38

花旗銀豐收 去年大賺129億

2019-02-19 00:37

陸車廠延遲付款 衝擊台系鏈

2019-02-19 00:19

最低工資法 拚5月送政院

2019-02-19 00:46

交長談國旅方案 春遊補助不會統統有獎

2019-02-19 00:39

電動輔助自行車需有「綠色網狀黃色閃電」合格標章

2019-02-19 06:01

郭台銘：過去沒有承諾投資高雄軟體園區800億元

2019-02-18 21:41

房市回溫 1月土增稅收衝百億

2019-02-19 00:24

跨境通匯巢式交易 喊停

2019-02-19 00:37

名家觀點／稅務治理 今非昔比

2019-02-19 00:30

台電供電線路故障 台北市2.4萬戶一度停電

2019-02-19 12:17

長榮空姐擦屁股事件 長榮缺評估表勞檢未過

2019-02-18 21:41

今年元宵節人氣夯！各地燈會人潮多、湯圓銷量飆升三倍

2019-02-19 11:28

工具機衰退 全年挑戰大

2019-02-18 23:36

和泰汽車發表日本原裝進口改款PRIUS 售價112.9萬元

2019-02-19 14:58

外資獲配股利 不能抵繳

2019-02-19 00:23

利多來了 台商海外資金匯回租稅優惠加碼

2019-02-18 22:51

兆豐金股價「太低了」 董座叫屈

2019-02-19 00:27

蘋果高層異動 台廠有點剉

2019-02-19 14:39

美元優存大戰繼續打 元大「美利優」年息最高3.15%

2019-02-19 12:52

資金回台稅率 擬再調降

2019-02-19 00:48

市場動盪…拓展理財業務變難了

2019-02-19 00:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top