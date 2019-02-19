酷航加碼高雄 6月起每日直飛新加坡及日本大阪

2019-02-19 19:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



高雄全面起飛！酷航將於2019年6月1日起，全面增班高雄出發航線。高雄－新加坡、高雄－大阪兩航線，由現有每週各四班，各增加每週三航班，共增加六班。增班後，兩航線皆為每日一班營運。酷航高雄出發，由現有八班增為每週14班，大幅提升高雄出發航班數，加碼航班經營高雄市場。

酷航高雄班次密集，適合自由行旅遊與商務客。增班後可天天飛往新加坡及日本大阪。南部旅客直接從高雄小港機場出發，充分利用旅行時間，將移動時數減到最低。高雄出發增班每日營運後，旅客可於新加坡順利銜接更多酷航東南亞印尼、馬來西亞、澳洲、印度及歐洲希臘雅典等航點，享受酷航綿密航網、密集班次之優勢。

酷航目前台灣飛航共有六航線，包含台北－新加坡每週23班、台北－日本東京每週12班、台北－日本北海道札幌每週四班、台北－韓國首爾每週三班 。此次高雄－新加坡、高雄－大阪航線，於2019年6月份增班為每日營運後，夏季營運班次數將達每週56班。