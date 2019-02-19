台泥深入校園 張安平勉勵學子追夢

2019-02-19 19:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



台泥把循環經濟帶入台大校園，日前舉行「TCC循環經濟- 2019菁英召集令」（TCC Camp）活動，上百名台大工學院學生參加。台泥企業集團董事長張安平以「循環經濟 開放思想」為題進行演講，勉勵學生能夠勇敢走向國際的同時，也要尊敬、保護環境資源。他同時宣告台泥正航向世界，開啟大探索時代。

台泥去年底開放報名TCC Camp，報名人數超乎預期，16、17日活動當天，台泥總經理李鐘培、台泥副總經理呂克甫、能元科技總經理薛人禎及台泥綠能總經理翁吉良等集團近25位高階主管全程參與，台泥針對公司五大發展重心「碳循環綠經濟」、「水泥窯協同處理生活垃圾及固、危廢」、「台泥再生能源」、「電池世紀」及「產業智能化」，進行專題演講，並擔任輪桌老師親自與學生互動、激盪想法。

張安平也親臨現場，聆聽學生的提案簡報，並進行演講。張安平指出，明朝鄭和下西洋，比哥倫布發現新大陸還要早，但明朝強硬的鎖國政策，使東方的原地踏步；相反地，歐洲踏向世界，迎來的是文明進度飛快的大探索時代。其中間差異除了戰爭，正是因為「開放思想」的衝擊。