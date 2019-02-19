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微熱山丘啟動全球果實計劃 推全新品牌要賣榴槤糕點

2019-02-19 18:43經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

台灣知名鳳梨酥品牌「微熱山丘」今年邁入第十年，創辦人許銘仁今（19）日宣布，將推出「全球果實計劃」。他提到，微熱山丘在台灣做鳳梨酥糕點生意，都是事倍功半，但在海外卻是「事倍功半」，為了尋求突破，公司內部推出「全球果實計劃」專案，要與全球各地農業的合作、提升各地特色水果價值，首先結合馬來西亞的榴槤，推出全新品牌「FORBIDDEN」，在台灣門市將與微熱山丘鳳梨酥以雙品牌共同銷售。

微熱山丘起源於南投八卦山，也讓台灣土鳳梨有了新生命，更懂得善用品牌重新賦予鳳梨酥新定位，並對農業應有的價值有不同詮釋，十年來聚焦一個產品，微熱山丘讓鳳梨酥做到極致。

許銘仁表示，十年來，微熱山丘也前進包括日本、新加坡等海外市場，因為他知道，若不走出去很難突破，但他發現，在台灣無論是在機場或在百貨公司開店都有很好的效果，可是在海外卻是「事倍功半」，因為當地人買來送禮或自用，量都不大，這也讓他開始思考：「海外市場應該怎突破，走出不一樣的路？」這也困擾他四、五年之久。

今年在微熱山丘品牌十周年之際，他宣布，將推動「全球果實計劃」，希望用此專案，改變國際化的策略，他表示，「將全球各地的農民、農產品、市場視同自己的，企業理念和台灣特色才能走出去。」他說，希望以微熱山丘共好精神幫助在地農民，將當地特色水果做成糕點，如此不僅能將台灣微熱山丘帶到海外，也讓全球各地具特色的水果糕點相互交流，是此專案重要精神。

第一個落實的專案是結合馬來西亞最具特色的水果之王榴槤，微熱山丘與馬來西亞當地華僑企業家攜手成立合資公司，推出新創品牌「FORBIDDEN」，許銘仁說，這位企業家主要在當地蓋煉油廠、發電廠，不過因小時候在農村長大，所以找上微熱山丘，並希望從經濟價值高的榴槤下手。

「FORBIDDEN」首發商品為「D24榴槤蛋捲」，為馬來西亞特色品種D24榴槤，又稱蘇丹王榴槤，清新且具奶香，結合日式雪茄蛋捲的做法；此商品「D24榴槤蛋捲」將從2月20日起在微熱山丘台北民生社區門市、南投三合院門市及官網限定限量上市，許銘仁強調，這個蛋捲是使用馬來西亞榴槤，但絕對是MIT（台灣製造），希望能以微熱山丘為主，FORBIDDEN產品為輔，接下來也將陸續推出榴槤相關的甜點。

台灣知名鳳梨酥品牌「微熱山丘」今年邁入第十年，創辦人許銘仁今（19）日宣布，將推...
台灣知名鳳梨酥品牌「微熱山丘」今年邁入第十年，創辦人許銘仁今（19）日宣布，將推出「全球果實計劃」，首個落實專案是結合馬來西亞最具特色的水果之王榴槤，微熱山丘與馬來西亞當地華僑企業家攜手成立合資公司，推出新創品牌「FORBIDDEN」。微熱山丘／提供
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微熱山丘與馬來西亞當地華僑企業家攜手成立合資公司，推出新創品牌「FORBIDDE...
微熱山丘與馬來西亞當地華僑企業家攜手成立合資公司，推出新創品牌「FORBIDDEN」，首發商品為「D24榴槤蛋捲」。記者何秀玲／攝影
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