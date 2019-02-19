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慶元宵 華信航空邀旅客一起祈福博杯猜燈謎

2019-02-19 16:30經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

依照台灣傳統習俗，元宵節是春節的尾聲，許多台商鄉親紛紛返回工作崗位，也有民眾趕在這一天出門小旅行，華信航空為與旅客歡渡元宵佳節，別出新裁推出「元宵祈福博杯趣」活動，帶給元宵當天搭機旅客一份特別的驚喜。

今(19)日華信航空在全省七個機場櫃台，一大早就顯現喜氣洋洋氣氛，搭機旅客紛紛憑登機證到華信航空國內線櫃台擲筊求好運，幸運擲出聖筊者就可現場參加抽獎，最大獎項可獨得華信航空台中出發國際線來回機票一張，其他包括國內線免費機票、200元機票抵用券、多項精美禮品，以及參加獎喜氣博杯橡皮擦。

今天搭乘華信航空台北往金門班機的旅客江尚宜，他擲完筊後表示：「由於在金門經營眼科診所，所以經常搭乘華信班機往返金門，今天好開心參加華信擲聖筊活動，希望帶來一整年好運氣。」另外還有四位姐妹淘結伴，特別搭乘華信班機從台東到台北旅遊，其中的吳小姐表示好開心獲得華信機票抵用券、預約下次的旅遊。

華信航空除在機場櫃台舉辦「元宵祈福博杯趣」活動外，元宵歡樂氣氛還延伸到空中。在今天元宵節所有華信航空ATR飛機上，空服員跟旅客一起玩元宵節猜燈謎活動，由旅客按服務鈴搶答，搶先答對者就可獲得華信航空所準備的精美禮品。華信航空祝福所有搭機旅客元宵節快樂、諸事如意。

元宵節是春節的尾聲，許多台商鄉親紛紛返回工作崗位，也有民眾趕在這一天出門小旅行，...
元宵節是春節的尾聲，許多台商鄉親紛紛返回工作崗位，也有民眾趕在這一天出門小旅行，華信航空為與旅客歡渡元宵佳節，別出新裁推出「元宵祈福博杯趣」活動，帶給元宵當天搭機旅客一份特別的驚喜。　圖／華信航空提供
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