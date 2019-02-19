新政策及車款密集推出 2020年電動車滲透率可望飆升

2019-02-19 15:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



全球越來越多國家和企業制定電動車補助政策與新款電動車上市計畫，電動車發展無疑是全球共識，也將是汽車行業增速最快領域。

全球新能源車有望在2020年進入新一輪增長期。根據全球13大車廠規劃，2020年將是新車型的密集上市期，且全球傳統車廠多在2018年開始了在新能源領域的長週期大投入計畫。

目前，全球新能源車終端滲透率在1.9%左右，市場預計，全球電動車特別是全球主要大品牌車廠可能在2020年進入新的一輪快速增長期。

日盛全球智能車基金經理人馮紹榮表示，開春以來，已見到德、法、中等國家，針對電動車推出延長補助方案，德國政府不會在2021年停止對電動車與油電混合車的稅務補貼，在未來10年將維持這項計畫，購買純電動車的車主可獲得4,000歐元補貼，購買油電混合車可獲得3,000歐元補助，政府和汽車業者平均分攤補貼成本。

法國將在未來5年投資7億歐元，以提振歐洲電動車電池產業，此外，德法兩國計畫合作興建2座電池廠，德國與法國各設1座。

中國國家發展和改革委員會等十個部門在1月底時推出消費增長方案，強調要促進汽車消費，包括：持續優化新能源汽車補貼結構、促進農村汽車更新汰換、加快二手車市場作業等，未來中國汽車市場是否能回溫增長，將成為外界矚目焦點。

馮紹榮指出，根據全球13大大車廠規劃新能源汽車戰略，未來三年內，將推出的新能源車型數量將大於82款，平均每年增加21款以上；時間拉長一點，在未來的七年至2025年，將推出的新能源車型總數將大於303款，平均每年增加38款以上。

反觀過去三年，全球前13大車企集團年均上市車型僅13款，遠低於前述資料，顯示全球主要車廠，在未來這幾年將大量且快速導入電動車，渴望將整體電動車銷量帶入快速成長期。