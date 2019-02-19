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油電車異車突起 銷售倍增

2019-02-19 15:04經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

TOYOTA總代理和泰汽車今（19）日正式發表日本原裝進口全新改款PRIUS，將由去年1,200的年販量增至2,000台，全品牌油電車將達2.4萬台，並成今年最大亮點。

除PRIUS之外下個月將發表的RAV4與Altis都增加油電車款，預期將是影響油電車比重的關鍵•

PRIUS身為全球HYBRID油電複合動力車款的領先者，秉持其優異的商品實力，自1997年上市以來，全球累計銷售超過430萬台，在台灣亦累計銷售超過9,000台，獲得眾多車主的好評與信賴。

此次全新改款日本原裝進口PRIUS在「外觀造型」、「內裝設計」、「安全配備」進行大幅度的升級，更加貼近現今消費者的使用需求。

全新PRIUS不僅擁有TNGA新世代造車工藝帶來的操控快感，同時享有第四代SELF-CHARGING HYBRID油電複合動力系統所帶來的五大駕馭感受：「自主充電、智慧駕駛、加速快感、靜謐舒適、節能環保」。

為了讓更多消費者能夠擁有更加科技智慧的用車生活，全新PRIUS亦享有HYBRID電池延長保固，由原本5年或12萬公里（先到者為準）延長至八年或16萬公里（以先到者為準），讓消費者能夠以更低的持有成本輕鬆入主全新PRIUS。

TOYOTA總代理和泰汽車今（19）日正式發表日本原裝進口全新改款PRIUS，將...
TOYOTA總代理和泰汽車今（19）日正式發表日本原裝進口全新改款PRIUS，將由去年1,200的年販量增至2,000台，全品牌油電車將達2.4萬台，並成今年最大亮點。
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