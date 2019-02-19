台北國際工具機展 規模躋身全球前三大

2019-02-19 14:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台灣機械公會理事長柯拔希。記者宋健生／攝影 分享 facebook

台灣機械公會理事長柯拔希今（19）日宣布，即將於3月4日登場的「2019年台北國際工具機展」，總計有1,230家廠商、7,000個攤位參展，較上屆成長近三成，規模創歷史新高。

柯拔希同時強調，今年台北國際工具機展也正式超越北京機床展、日本國際工具機展，正式躋身全球第三大工具機專業展。目前，全球前二大工具機展，分別為德國漢諾威歐洲工具機展，以及美國芝加哥工具機展。

南港展覽二館今年正式啓用，台北國際工具機展為第一個使用的國際性展覽，也帶動本屆展覽規模創新高。不過，柯拔希說，本屆原有1萬500個攤位申請，最後還是有3,000多個攤位擠不進來。

柯拔希表示，本屆展覽主題為工業4.0與智慧製造，參展廠商精鋭盡出，為了拓展與深耕台灣機械產業，機械公會今年大手筆、邀請全台與精密機械、資通訊相關科系的高職、大專院校共5,400名師生參觀展覽，除了包交通、餐飲之外，還安排專人導覽。

針對美中貿易戰，柯拔希認為，可帶動第二生產基地商機，今年下半年景氣可望回溫，預估台灣機械業今年出口可成長5~10%。

柯拔希指出，市場剛性需求包括智慧化、自動化並沒有改變，每個國家都要進行基礎投資。他認為，美中貿易戰衍生不少潛在商機，不少廠商要求在中國大陸之外設立第二個生產基地，製造工廠可能會外移到越南或是印度等新興市場，商機可期。