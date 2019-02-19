親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

批投機客佔領房產 日本人：台灣房價病態 合理價300萬

高雄郭家肉粽邁粉轉韓粉？老闆：支持有才能的人啦！

台北國際工具機展 規模躋身全球前三大

2019-02-19 14:07經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台灣機械公會理事長柯拔希。記者宋健生／攝影
台灣機械公會理事長柯拔希。記者宋健生／攝影
分享

台灣機械公會理事長柯拔希今（19）日宣布，即將於3月4日登場的「2019年台北國際工具機展」，總計有1,230家廠商、7,000個攤位參展，較上屆成長近三成，規模創歷史新高。

柯拔希同時強調，今年台北國際工具機展也正式超越北京機床展、日本國際工具機展，正式躋身全球第三大工具機專業展。目前，全球前二大工具機展，分別為德國漢諾威歐洲工具機展，以及美國芝加哥工具機展。

南港展覽二館今年正式啓用，台北國際工具機展為第一個使用的國際性展覽，也帶動本屆展覽規模創新高。不過，柯拔希說，本屆原有1萬500個攤位申請，最後還是有3,000多個攤位擠不進來。

柯拔希表示，本屆展覽主題為工業4.0與智慧製造，參展廠商精鋭盡出，為了拓展與深耕台灣機械產業，機械公會今年大手筆、邀請全台與精密機械、資通訊相關科系的高職、大專院校共5,400名師生參觀展覽，除了包交通、餐飲之外，還安排專人導覽。

針對美中貿易戰，柯拔希認為，可帶動第二生產基地商機，今年下半年景氣可望回溫，預估台灣機械業今年出口可成長5~10%。

柯拔希指出，市場剛性需求包括智慧化、自動化並沒有改變，每個國家都要進行基礎投資。他認為，美中貿易戰衍生不少潛在商機，不少廠商要求在中國大陸之外設立第二個生產基地，製造工廠可能會外移到越南或是印度等新興市場，商機可期。

工具機
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 14:00

乾杯高價新品牌和牛47開幕 客單價3,500元

2019-02-19 13:43

年貨出清 電商業者推零食、伴手禮盒下殺三折起

2019-02-19 12:13

今年元宵節人氣夯！各地燈會人潮多、湯圓銷量飆升三倍

2019-02-19 11:28

電動輔助自行車需有「綠色網狀黃色閃電」合格標章

2019-02-19 06:01

裕日車KICKS 銷售紅不讓

2019-02-19 00:36

大同寶寶 放閃屏東燈會

2019-02-19 00:36

華航撙節 將砍不賺錢航線

2019-02-19 00:33

陸車廠延遲付款 衝擊台系鏈

2019-02-19 00:19

商業興觀點／智慧城市評估的新面向

2019-02-19 00:04

管理講堂／問題就是機會

2019-02-19 00:04

職場修煉室／改變想法心更寬

2019-02-19 00:04

智慧經營／許文昉 培養通才領導人

2019-02-19 00:04

工具機衰退 全年挑戰大

2019-02-18 23:36

華航定期檢視效益 目前航線無減班停飛計畫

2019-02-18 20:14

世紀標案捲土重來 京華城無底價3月29日開標

2019-02-18 18:47

工具機業爭取台中會展中心 盧秀燕：2022年完成

2019-02-18 18:03

創歷年新高！台灣港群貨櫃量達1532萬TEU

2019-02-18 17:57

今年春節陸客來台與去年相當 團客續減、自由行大增

2019-02-18 15:55

獲利大輸長榮 華航拚突圍

2019-02-18 14:31

經濟解析／調整航班 華航不得不的選擇

2019-02-18 14:18

華航將砍不賺錢航線 預計下半年會有動作

2019-02-18 14:14

華航將砍不賺錢航線 交通部：尊重公司治理

2019-02-18 13:29

亞德客-KY下半年可望回溫 今年EPS衝次高

2019-02-18 13:07

全球三大蘭展之一 台灣國際蘭展開催展現風華

2019-02-18 12:23

客人已挖到地下室 學者：再下去恐發生棄屋潮

2019-02-18 12:18

房市谷底奇葩 這棟小宅2017銷售表現令人稱奇

2019-02-18 12:07

罷工後成本攀升 華航下半年大砍不賺錢航班

2019-02-18 11:02

企業春酒宴 韓國瑜選總統、韓冰選市長議題夯

2019-02-18 10:28

林義守因力挺楊秋興陷入「八年抗戰」 現在終於可以笑了

2019-02-18 10:05

LINE換機流程簡化 畫面引導即可完成

2019-02-18 09:26

誠美材董座之爭 再爆衝突

2019-02-16 23:54

劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

2019-02-15 15:15

La new老闆68歲賣拉麵：不斜槓 等死嗎？

2019-02-15 10:25

品牌大觀／品牌與行銷 不能畫等號

2019-02-15 01:23

高績效教練／穿著「銀光盔甲」的鬥士

2019-02-15 01:23

智慧經營／曾金池差異化管理 提升效能

2019-02-15 01:23

晟德扮超級加速器 協助創業

2019-02-14 23:11

晟德董事長林榮錦 18萬元起家 寫生技傳奇

2019-02-14 23:11
看更多

熱門文章

勞退新制基金分紅 這一類勞工吃不到

2019-02-18 16:09

你有幾筆勞工退休金？一張圖讓你搞清楚

2019-02-19 10:04

鴻海布局遭誤解 郭台銘一一駁斥：從未承諾投資高軟800億

2019-02-18 16:33

郭台銘駁斥投資高軟800億 韓國瑜：相信他對高雄有感情

2019-02-18 22:41

折疊iPhone有影 台廠看旺

2019-02-19 00:50

台積電頻出狀況 老客戶：發條應上緊點

2019-02-18 19:16

不想血汗錢讓政府「抽成」？ 先搞懂這5招

2019-02-19 09:00

金融圈：央行可能轉向降息

2019-02-19 00:28

基本工資8月調不調？ 勞長：往調升方向努力

2019-02-19 00:46

手機能曲能伸 軸承廠當紅

2019-02-19 00:49

央行14款紀念銀章滯銷 原來是這兩個原因

2019-02-18 16:01

華為小心 美國用這招來封殺洗錢

2019-02-19 06:00

這位金控老董好專情 金融股只進不出

2019-02-18 16:19

世紀標案捲土重來 京華城無底價3月29日開標

2019-02-18 18:47

兆豐金拚獲利 四路出擊

2019-02-19 00:37

高達10萬片！台積廢晶圓 衝擊全球電子鏈

2019-02-18 17:45

台積竹科設研發中心 卡關

2019-02-18 23:12

香港人變大灣區人 謝金河：香港原角色也消失了

2019-02-18 17:20

你的退休金可以分紅？一秒看懂

2019-02-19 09:51

風險大成本高 兆豐銀3月起不再做巢式交易清算

2019-02-18 23:47

攻新南向 兩機場降落費下調

2019-02-19 00:41

裕日車KICKS 銷售紅不讓

2019-02-19 00:36

華航撙節 將砍不賺錢航線

2019-02-19 00:33

出口轉衰 央行降息升溫？

2019-02-19 00:38

花旗銀豐收 去年大賺129億

2019-02-19 00:37

陸車廠延遲付款 衝擊台系鏈

2019-02-19 00:19

最低工資法 拚5月送政院

2019-02-19 00:46

亞幣走強 帶動新台幣升0.7分

2019-02-18 19:04

電動輔助自行車需有「綠色網狀黃色閃電」合格標章

2019-02-19 06:01

交長談國旅方案 春遊補助不會統統有獎

2019-02-19 00:39

今年春節陸客來台與去年相當 團客續減、自由行大增

2019-02-18 15:55

郭台銘：過去沒有承諾投資高雄軟體園區800億元

2019-02-18 21:41

房市回溫 1月土增稅收衝百億

2019-02-19 00:24

跨境通匯巢式交易 喊停

2019-02-19 00:37

長榮空姐擦屁股事件 長榮缺評估表勞檢未過

2019-02-18 21:41

台商資金回台有解！安永：五大判斷原則

2019-02-18 18:34

名家觀點／稅務治理 今非昔比

2019-02-19 00:30

鴻海鄭州廠招募 累計435人報名

2019-02-18 15:37

連續五年超徵 去年稅收超徵897億元

2019-02-18 16:20

工具機衰退 全年挑戰大

2019-02-18 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top