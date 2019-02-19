乾杯高價新品牌和牛47開幕 客單價3,500元

2019-02-19 13:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



「和牛47」仰賴集團為台灣最大宗頂級和牛的進口優勢。 圖／乾杯集團提供 分享 facebook

乾杯集團（1269）重金打造融合燒肉+和牛壽司+懷石三大料理的高端品牌「和牛47」於上月底試營運，並在今（19）日正式開幕；該品牌以3,500元的套餐價格設定，可品嚐到日本和牛、魚子醬、煙燻鮭魚等世界頂級食材，期望成為「大眾式Fine Dining」的指標餐廳。

乾杯董事長平出莊司表示，「和牛47」以日本A5和牛為主軸，加上高樓層景觀的稀有性，並提供「日本頂級和牛Fine Dining」新料理形態，全程提供專人定烤式服務。

乾杯集團新品牌「和牛47」落腳在微風南山47樓，為全台景觀最高的燒肉懷石餐廳，面對台北著名地標101，並有挑高5尺的玻璃帷幕落地窗設計，白天可感受居高臨下的視覺震撼，夜晚則可將信義區夜景一覽無遺。該店店內席次86席，同時提供8人包廂，具隱密性。

乾杯表示，為打造和牛47明星商品，在魚子醬流通量少且昂貴的台灣市場下，力邀「CAVIAR HOUSE & PRUNIER法國百年頂級魚子醬品牌」聯手合作，引進頂級奢華的「Tradition頂級魚子醬」與「BALIK頂級煙燻鮭魚」，打造出「台北新名物 - A5和牛PRUNIER魚子醬手卷‧BALIK頂級煙燻鮭魚」。

另外，「和牛47」仰賴集團為台灣最大宗頂級和牛的進口優勢，使用的和牛「週週產地直送」，更斥資百萬引進日本最先進設備，在店內打造「高規格生牛肉專門處理室」，完整隔離與其他食材接觸。

乾杯集團今年以來拓點腳步積極，1月共新開四店，除了和牛燒肉懷石餐廳「和牛47」，還包括新型態的「黑毛屋市民大道店」、「宮武讃岐烏龍麵微風南山店」，以及首次進駐北京的「老乾杯北京王府中環店」，海內外展店皆相當積極。公司1月自結合併營收2.58億元，年增10.46%，主要受惠於歲末尾牙聚餐旺季與新開店等雙重利多。

乾杯集團重金打造融合燒肉+和牛壽司+懷石三大料理的高端品牌「和牛47」於上月底試營運，並在今日正式開幕。 圖／乾杯集團提供 分享 facebook