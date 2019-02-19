環狀線延宕兩年 周邊房價多半打回原形

2019-02-19 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



延宕約兩年的環狀線第一階段，可望在今年底通車，沿線站點房價多打回原形，部分回漲。統計環狀線14個站點2018年房價表現，與兩年前、2016年相較有五站回漲，九站持續下修盤整。其中，以景平站漲4.3%漲最多，其餘包括中原橋和華中橋和景安幅度1.5~3.2%；而板橋則跌最深，均價從47.7跌至41萬，跌幅達13.7%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，隨著捷運網絡逐漸完整，捷運的利多效益趨緩，而環狀線通車時程延宕約兩年，加上目前房市轉向，周邊房跌多漲少，尤其是原本就有捷運經過的站點，新北產業園區、板橋和大坪林站難受到通車效應帶動，房價仍持續修正。

台灣房屋板橋特區遠百特許加盟店店東賴玉枝表示，板橋站發展最早，不僅交通上有五鐵共構，特區周邊百貨商城豪宅林立，還有都更題材，多頭時期漲勢不斷，但環狀線一直延宕通車，而且又是高架的規劃，因此周遭的房市並無太多加分作用，且這兩年房價持續修正盤整，導致降價才能換成交，單價持續盤整。

環狀線14站中，以中和地區，包括中原到景平等五站點，有略為回溫的趨勢。張旭嵐指出，環狀線第一階段通車，對於新莊中和新店三區的交通最有助益，未來可串聯新店遠東工業區、中和遠東工業區，和新北產業園區，對於相關產業的就業者而言，購屋區域和交通工具上都多一項選擇。

而通車站點居中的中和，左右逢源，且自住環境優質，機能最成熟，人口居住穩定，剛性需求支撐，在交通利多下，買氣優先回穩。