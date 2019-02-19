年貨出清 電商業者推零食、伴手禮盒下殺三折起

2019-02-19 12:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



年貨出清 電商業者推零食、伴手禮盒下殺3折起。 圖／momo購物網提供 分享 facebook

元宵節到來，春節進入尾聲，富邦媒（8454）旗下momo購物網把握年後最後一波採買，推出「年貨出清」活動，祭出多款零食、飲品、乾貨、伴手禮盒等食品下殺三折起，應景的元宵湯圓也同步享九折起優惠。

今年年貨出清，momo購物網表示，根據「上班悠閒吃」、「家庭囤貨」兩種消費者選購型態分享採買指南，前者如涮嘴的堅果、魷魚絲等小包裝零食；後者以乾拌麵、飲品等居家常備食品為主。

momo元宵湯圓則走「味覺新體驗」風潮，推出有別於以往的堅果與抹茶湯圓，為傳統元宵湯圓增添一絲新意。應景商機買氣旺，預估帶動相關商品銷售成長約3成。

momo購物網指出，今年春節檔期年貨買氣十分熱絡，銷售較去年同期成長約四成，看好買氣持續發威，春節過後大推年貨出清三折起優惠活動，再加碼滿額送cama café大杯經典拿鐵。

momo購物網表示，針對「上班悠閒吃」的需求推薦能解嘴饞、有咬勁的零食，如「統一生機」果然優綜合堅果，另外具有十足嚼勁，能解嘴饞、趕走睡意的「韓太」韓式魷魚絲也很受上班族喜愛；而家庭囤貨則以保存期限長、常備食品為熱銷關鍵，如「泰山」八寶粥12入禮盒、「老媽拌麵」豬年拌麵禮盒。

momo摩天商城也看好年貨出清買氣，站上店家「豆嫂」針對「上班悠閒吃」推出進口熱銷零嘴、人氣沖泡飲品、風味泡麵92折優惠，如韓國Enaak熱銷小雞麵、泰國限定版香蕉巧克力Pocky、馬來西亞MAMEE金廚南洋風味泡麵，以及超人氣韓國巨星孔劉代言的KANU沖泡黑咖啡等多款異國美食。