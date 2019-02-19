啟動亞洲峰會5月登場 唐鳳：盼高雄成推動社會創新重心

2019-02-19 11:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



政務委員唐鳳今（19）日在臉書上發文分享Asia Pacific Social Enterprise Summit 亞太社企高峰會 的報名網站，已經正式上線，她表示，啟動亞洲峰會，將在 5月11 ~ 12日於高雄展覽館舉辦，將聚焦討論全球永續發展目標（SDGs），透過峰會的舉辦，希望高雄能成為台灣推動社會創新與鏈結國際的重心。

唐鳳指出，啟動亞洲峰會除邀請曾獲選時代雜誌「30 歲以下世界改變推手」的馬拉拉基金會共同創辦人 Shiza Shahid，及加拿大社會創新中心創辦人暨執行長 Tonya Surman 之外，還有數十位來自世界各地的重量級講者前來共聚一堂，機會十分難得。

她表示，本屆峰會將聚焦討論全球永續發展目標（SDGs），融合在地社會脈絡，衍伸七大議題，包括循環經濟、海洋生態、氣候行動、科技創新、社會增能、夥伴關係與企業社會創新。

唐鳳強調，透過峰會的舉辦，希望高雄能成為台灣推動社會創新與鏈結國際的重心；高峰會現場將展示60個攤位的社企市集，與會者藉由實際的產品或服務，了解台灣優質的社會創新應用。這不只是庶民經濟，更是庶民永續。