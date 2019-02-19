今年元宵節人氣夯！各地燈會人潮多、湯圓銷量飆升三倍

2019-02-19 11:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台北市的國際級華麗盛大光雕，累計參觀人次更一舉突破百萬人，等於全台北市每三個人就有1個人看過「2019台北光之饗宴」。 圖／全聯提供 分享 facebook

今（19）日就是元宵節了，今年的元宵節過得很有人氣，不僅超市業者發現元宵節帶動湯圓銷售業績較平日飆升三倍外，懶經濟當道，美食外送平台元宵訂單金額更較平日成長七倍，今年全台各地的燈會活動也都吸引滿滿人潮。其中，台北市的國際級華麗盛大光雕，累計參觀人次更一舉突破百萬人，等於全台北市每三個人就有1個人看過「2019台北光之饗宴」。

台北101今年的元宵節外牆燈光，則是由三位偏鄉兒童依照自己的泰雅族文化圖騰所設計出來的，今晚元宵節也會刻畫在台北的天際線，從中不僅看見凝聚部落文化傳承，也對台灣城市照明美感有了全新詮釋。

台北101大樓營運處營運長劉家豪說，台北101做為國際地標的角色，不只是在意外在美感，而是在乎一種人與人的連結；當一盞盞燈光亮起，傳遞的不只是光的能量，很多時候我們更能感受到的是設計者的溫暖。

除了賞燈會，吃湯圓也是元宵節的重頭戲。近年來，儘管奶茶、抹茶等新興口味陸續推出，但根據超市業者觀察，在這傳統的節日，國人還是最愛傳統口味，超市熱銷前三名的湯圓依舊是芝麻、花生和鮮肉，甚至占整體銷量的七成。

今年元宵最高主燈在台北101。 圖／台北101、UNOLAB提供 分享 facebook

不過，今年也有討論度很高的「黃金流沙湯圓」，這是桂冠與米其林三星餐廳-君品酒店頤宮中餐廳獨家聯名合作，選用濁水溪純正圓糯米，遵循傳統古法工藝製成Q彈的湯圓皮，流沙內餡充滿濃郁奶香與鹹蛋黃香氣，是正宗的港式風味，全聯為超市獨家販售。此外，全聯也推出與桂冠獨家合作的「桂冠紅豆湯圓」，內餡使用採用自然熟成、安全管理，且通過311項農藥檢驗合格及產銷履歷驗證的「老鷹紅豆」，在品嘗美味湯圓同時也愛護台灣的生態。

Global Mall環球購物中心今年也推出多項慶元宵活動，包含：紙燈籠手作、天燈許願活動、贈送造型燈籠等，還有線上猜燈謎活動，2月19日元宵節當天參與活動，就有機會獲得甜品兌換，如新北中和提供小南門紅豆湯圓、桃園A8&林口A9提供新葡苑紅豆紫米露，今年燈會所在地的屏東市則提供COLDSTONE中杯冰淇淋，甜蜜蜜過元宵。