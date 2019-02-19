漢堡王推超優惠快閃活動 20日華堡買一送一

2019-02-19 11:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



近來速食業競爭激烈，好康優惠不少。漢堡王今（19）日宣布，將於明（20）推出華堡買一送一快閃活動。

歡慶開學季，漢堡王特別祭出「買一送一」活動，全台漢堡王將在2月20日（周三）當日上午11時至19時，舉辦一日限定快閃活動，凡購買華堡單點或套餐，均可直接拿到小華堡免費兌換券乙張，兌換券期限至2019年3月25日（周一）。