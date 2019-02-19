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雄獅旗下旅天下今年底目標規模達30家 三年拚百店

2019-02-19 10:59經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

雄獅（2731）旗下第二品牌「旅天下」開春就報喜訊，在中彰投地區深耕多年且頗負盛名的方耀旅行社，宣布加盟「旅天下」，「旅天下」第15間加盟門市南投埔里加盟門市將於21日正式開幕。旅天下總經理李嘉寅表示，旅天下今年底全台門市可望達到30間，3年內加盟門市數量可望突破100家。

雄獅為搶攻多元客群，成立旅天下品牌，主要運用多家航空資源包裝具特色和競爭力的產品，透過創新旅遊服務與品質把關，切入市場。兩年前並啟動門市加盟計畫，積極整合全台區域型旅行社。

李嘉寅表示，從2017年推動通路加盟計畫迄今，已有許多像南投埔里加盟門市的方耀旅行社董事長蔡志昇一樣，擁有良好在地脈絡及當地豐富觀光資源的優質同業先後加入旅天下團隊，未來旅天下也將繼續招募更多擁有共同理念的旅遊同業。

李嘉寅表示，旅天下品牌以推動整合性旅遊平台為長期目標，朝著「通路加盟」與「產品加盟」雙軸線發展，在通路加盟部分，透過完整產品線及有利的價格優勢，以及結合多元整合行銷的挹注，來協助加盟商擴展業務範疇。

此外，各加盟商因挾有長期深耕的脈絡關係與在地豐富觀光資源之優勢，多具備提供差異性、獨特性之旅遊商品的能力，未來也將持續深化和各加盟商的合作關係，進行產品加盟合作，整合加盟商的專業脈絡與旅天下銷售通路。

方耀旅行社董事長蔡志昇表示，埔里過去十多年並沒有大型旅行社進駐，雄獅集團旗下的旅天下開放加盟後，便主動積極洽談加盟合作事宜，未來除了提供全球化商品，並提供各國簽證及護照台胞證等送件服務，讓在地鄉親更有效節省送件到台中的時間及交通成本。

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