首購天堂在哪？桃園這區首購占比高達六成

2019-02-19 10:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



信義房屋統計桃園近四年購屋情況，整體首購占比高達54%，等於每兩人購屋就有一人是第一次買房子，其中平鎮區首購占比60%最多，其次為蘆竹，占比56%，中壢55%排名第三。

信義房屋分析，桃園因房價便宜、就業機會多，吸引大批人口移入桃園，近六年淨遷入高達13.7萬人，就業人數增加6.7%，均為六都之冠，由於移入人口以年輕人居多，首購占比因此高居五成以上。

至於平鎮、蘆竹、中壢區最獲首購族青睞，主要是三區學區優質、交通便利、房價親民。

以平鎮來說，信義房屋平鎮店專員宋律吾表示，平鎮有一所大學，20幾所國中小，四所高中，其中公立東興、中壢、平鎮國中及文化、信義、興國國小都十分知名，少子化下，南勢國小卻逆勢增班，也可見就業人口增加，家長重視學區情況。

另外，私立復旦中學因升學率高也吸引不少父母將孩子送往就讀。

除了學區優勢，宋律吾表示，平鎮臨近中壢，又在新屋交流道旁，房價親民，特別是南勢重劃區，內有大型量販店及國民運動中心，機能完善，屋齡五年內大樓每坪單價15萬元上下，不少內壢工業區、平鎮工業區的首購族喜歡到此購屋。

除了工業區，機場也為桃園帶來不少工作機會，蘆竹和中壢因為地緣關係，機場工作者偏好在此區購屋。信義房屋大竹店店長梁志名表示，蘆竹離交流道近，不少空服員、機師、地勤人員、貨運業者來此購屋，首購預算在1,000萬內，即可買標準三房大樓或小坪數透天厝。

中壢以火車站為核心，內壢交流道下來後，一邊是工業區一邊即是住宅區，更有機場捷運可直達台北火車站，要搭高鐵亦不遠，吸納機場工作者及工業區員工到在此購屋。

信義房屋中壢忠福店長黃范銘表示，中壢房屋屋齡新，約五到十年內，2、3房總價落在600~900萬間，租金為1、2萬元，若以購入600萬的房屋來說，租金其實和貸款差不多，讓中壢成不少首購客戶的首選。