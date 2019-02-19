環狀線將通車 板橋跌深...五站回漲都在這一區

2019-02-19 10:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



環狀線第一階段預計今年底通車，台灣房屋智庫統計環狀線14個站點2018年房價表現，和2016年相較，有五站回漲，都位於中和區，景平站漲4.3%最多，中原、橋和、華中橋、景安也上漲1.5~3.2%。

另有九站持續下修，板橋站跌最深，房價從每坪47.7萬跌至41萬元，跌幅達13.7%，幸福站跌5%居次。

環狀線第一階段從新店大坪林站至新北產業園區站，共14個車站，其中有8站分別與中和新蘆、松山新店、板南線、機場捷運線現有捷運線，以及興建中的安坑線、南北線和萬大線交會。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，環狀線第一階段通車，對於新莊、中和、新店三區交通最有助益，未來可串聯新店遠東工業區、中和遠東工業區，和新北產業園區，對於相關產業的就業者而言，購屋區域和交通工具上都多一項選擇。

其中位置居中的中和，左右逢源，自住環境優質，且機能成熟，人口居住穩定，剛性需求支撐下，買氣優先回穩，區內六站，僅秀朗橋站小跌1.3%，其餘五站都上漲。

特別是鄰近景安站的景平站周邊，和已通車的景安站同屬一個生活圈，過去因距離捷運站較遠，房價明顯落後，但隨環狀線通車時程接近，近年逐漸追上景安站，目前兩站平均房價均為每坪41萬元，幾乎已平起平坐。

除中和外，其他站區持續盤跌，主要是先前房價漲高回跌，去年部分站區房價雖有回升，但力道不足，相較高點仍呈走跌。以板橋站為例，2017年均價跌到每坪37萬元，2018年雖回升至4字頭41萬元，相較2016年仍下跌一成以上。

台灣房屋板橋特區遠百特許加盟店東賴玉枝表示，板橋站為五鐵共構，周邊百貨商城豪宅林立，還有都更題材，多頭時期漲勢不斷，但環狀線延宕通車，又是高架的規劃，對周遭房市並無太多加分，先前多要降價換成交，目前仍呈盤整態勢。

張旭嵐表示，大台北民眾逐捷運而居趨勢不變，但隨著捷運網絡逐漸完整，捷運利多效益已趨緩，通車效應也不復可見，必須要等到實際通車後，周邊商圈加快繁榮、民眾感受到交通便利性，房價才會有所表現。