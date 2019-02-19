西門子歌美颯使用上緯樹脂 完成首批離岸風機葉片製造

2019-02-19 09:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



西門子歌美颯使用上緯樹脂材料已完成首批離岸風機葉片製造並通過品質測試，將供給海洋風電第二階段專案使用。

上緯與西門子歌美颯於去（107）年簽署合作備忘錄，為積極實現台灣風機材料國產化，不到一年的時間，雙方接續簽署海洋風電第二階段風機葉片樹脂的供應合約。不僅如此，上緯及西門子歌美颯在去年底時再達成另一重要里程碑，開始使用台灣生產的樹脂完成首批離岸風機葉片製造，上緯亦成為為其亞洲首家離岸風電發電機組用樹脂材料供應商。

西門子歌美颯為全球離岸風電機組主要供應商之一，上緯積極爭取其於亞洲地區之風電材料需求。除此之外，上緯亦積極進行各國際風機大廠之風電樹脂材料及風電碳纖維複合材料認證。

上緯兼具國際風電大廠葉片材料供應商及離岸風電開發商雙重角色，除持續推動樹脂材料及碳纖複合材料於風電葉片應用，促成風機材料國產化之外，將如期完成海洋風電及海能風電台灣首二座風場建置，並持續投入台灣離岸風電運維在地化。

上緯董事長蔡朝陽表示，很榮幸成為西門子歌美颯的國際供應商，並為台灣首家供應其離岸風力機組材料的在地廠商，而製造的葉片將安裝於上緯主導開發的海洋風電第二階段風力機組。未來將持續爭取其台灣及全球市場的合作機會。

西門子歌美颯亞太地區離岸風電總經理Niels Steenberg指出，在2019年初就提早導入在地化內容， 使用上緯提供的樹脂原料， 鑄造首批離岸風電葉片， 將在地化付諸於實際行動。