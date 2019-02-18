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Facebook否認台北自殺者曾在公司任職

2019-02-18 23:58經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

台北大同區驚傳「臉書亞太區前主管」跳樓自殺，Facebook發言系統表示，經查證，當事人並非Facebook前亞太區副總裁，也非全球採購中心資深副總裁，也從未任職於Facebook。

Facebook表示，對此事件感到遺憾，也向當事人親友表達哀悼。

Facebook大同
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