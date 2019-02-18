浩宇超音波治腦癌 下半年收案

2019-02-18 23:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



健亞(4130)轉投資浩宇生醫開發之聚焦式超音波NaviFUS系統，繼去年1月在衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)輔導協助下，順利執行復發惡性腦瘤患者之臨床試驗後，又於今年2月獲得TFDA於頑性癲癇患者執行之另一項學術性臨床試驗許可，預計將於今年第2季開始進行收案。

癲癇發作是因為腦部不正常放電而引起，已開發國家每年10萬人中有50人發病，而開發中國家則高達100人。所有癲癇患者中約有20-40%為頑性癲癇(drug-resistant epilepsy；DRE)，根據國際抗癲癇聯盟(ILAE)的定義，頑性癲癇係指對兩種具有耐受性且經適當選擇和使用的抗癲癇藥物(AED)治療(單一療法或合併使用)仍無法達到持續不發作的情況；2016年手術及植入式的全球癲癇治療市場已達10億美元規模，單就台灣的頑性癲癇治療評估，一年亦有2億元左右的潛力，是一個亟待滿足需求的市場區塊。

NaviFUS系統使用低強度聚焦式超音波脈衝(Low-Intensity Focus Ultrasound Pulsations, LIFUP)，無創穿顱以調節和阻斷大腦特定區域之神經傳導訊號(如癲癇發作症狀的訊號)，造成傷口或輻射線，感染、血塊和機械性組織損傷的風險較低；目前對於DRE的侵入式治療包括手術切除、射頻 (radiofrequency)、腦深層刺激(DBS)、迷走神經刺激(VNS)、經顱超音波熱燒及立體定位放射線手術(SRS)等，都有其侷限性和副作用。

另外也有侵入性較小或非侵入性的神經調節技術，如經顱磁刺激(TMS)，經顱直流電刺激(tDCS)和三叉神經刺激(TNS)。但它們有的因空間解析度差，有的則因腦部穿透力小。因此極需一種新的非侵入性治療方案替代。相較上述這些方式，NaviFUS系統可以更安全、準確及深入深處治療DRE。

浩宇生醫表示，本次臨床試驗為一兩階段開放式研究，受試者為頑性癲癇患者，主要用以評估NaviFUS系統治療頑性癲癇患者的安全性和耐受性，同步將觀察和分析使用NaviFUS系統治療頑性癲癇患者的顱內腦電波(iEEG)變化，作為下一階段臨床試驗規劃的參考。

浩宇除第二季將於台灣完成復發惡性腦瘤第一階段臨床試驗外，也將接續執行藥物併用測試，並積極規劃歐美等之臨床試驗場所，以拓展國際合作開發契機，進一步瞄準全球醫療市場。