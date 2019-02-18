親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

指台灣收入比20年前差 韓國瑜：我們還要繼續騙嗎？

要求重寫前瞻計畫卡韓？ 交通部喊冤：沒說要重寫

世紀標案捲土重來 京華城無底價3/29開標

2019-02-18 18:47經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

堪稱世紀標案的「京華城（Taipei Living Mall）標售案」將捲土重來，委託標售的戴德梁行今（18）日宣布，該案展開第二次標售，將在3月29日開標，不僅取消分區標售的方案，僅保留全區標售的方式，業主也誠意十足取消部分罰款，不過這次底價無從得知，遊戲規則也改為開標當日先開底價、再開標封，為這次開標增添不少神秘感。

占地約5,000坪的「京華城（Taipei Living Mall）標售案」，堪稱史上底價金額最高的標售案，全區高達380億元，雖然開標前曾傳出四組頭資方領標，但去年12月12日卻無人投標，以流標收場。戴德梁行當時表示，為了避免不必要的爭議，確定不採取議價方式進行。今日終於迎來第二次的開標時間。

不過，這次開標有部分標售條件進行調整。首先，業主將保留全區4,986坪標售方案、取消分區標售方案。戴德梁行表示，由於多數投資人以投標全區為目標，故取消分區標售，也顯示該案具備多項優勢條件，包括台北市東區核心絕版地塊、土地永久所有權、土地產權單一等投資亮點，對於投資人具有不可抗拒的吸引力。

其次，業主展現十足誠意，取消部分罰款，改採與投資人自由約定的方式。罰款部分包括，京華城目前承租客戶喜滿客影城，其優先商議租約的權利二事項，將取消對於買方若解除租約的罰則。

此外，京華城原建造執照記載容積率為678.91%，業主現已提出行政訴訟將現有560%容積率恢復為678.91%。投資人可以選擇，若是確定取得增加且即可使用之容積率時，針對增加的容積率，由委託業主以優惠價格售予買方；但若是投資人於投標時即聲明，放棄爭取恢復容積率為678.91%的機會，也無須另再支付任何費用。

最後，這次標售並沒有底價，投標規則將改為，委託業主於2019年3月22日前，將標售底價以信封密封後交予戴德梁行保管。戴德梁行應於3月29日正式開標時，先行開啟信封、公布標售底價後，再進行開啟投資人已投遞之投標封等開標相關作業。

戴德梁行表示，決標原則是以投標金額高於，或等於標售底價之最高價者，視為得標人，但如果所有投標金額皆未達標售底價，則取前三順位與委託業主進行協議。這種投標方式雖然未能得知底價，但投標人填寫金額不受限，可自主判斷金額，投標方式也更為靈活。

京華城戴德梁行
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

工具機業爭取台中會展中心 盧秀燕：2022年完成

2019-02-18 18:03

創歷年新高！台灣港群貨櫃量達1532萬TEU

2019-02-18 17:57

獲利大輸長榮 華航拚突圍

2019-02-18 14:31

經濟解析／調整航班 華航不得不的選擇

2019-02-18 14:18

華航將砍不賺錢航線 預計下半年會有動作

2019-02-18 14:14

華航將砍不賺錢航線 交通部：尊重公司治理

2019-02-18 13:29

亞德客-KY下半年可望回溫 今年EPS衝次高

2019-02-18 13:07

全球三大蘭展之一 台灣國際蘭展開催展現風華

2019-02-18 12:23

客人已挖到地下室 學者：再下去恐發生棄屋潮

2019-02-18 12:18

房市谷底奇葩 這棟小宅2017銷售表現令人稱奇

2019-02-18 12:07

罷工後成本攀升 華航下半年大砍不賺錢航班

2019-02-18 11:02

企業春酒宴 韓國瑜選總統、韓冰選市長議題夯

2019-02-18 10:28

林義守因力挺楊秋興陷入「八年抗戰」 現在終於可以笑了

2019-02-18 10:05

LINE換機流程簡化 畫面引導即可完成

2019-02-18 09:26

貿協新南向 打造電商生態系

2019-02-18 00:27

琉璃藝術 展現生命力

2019-02-18 00:20

德國萊茵芭蕾舞團 下月登台

2019-02-18 00:20

元宵燈會科技秀 光影互動 震撼眼球

2019-02-18 00:20

貿易戰燒向汽車業 台廠警戒

2019-02-17 23:29

皇田、車王電北美設廠 躲過貿易戰衝擊

2019-02-17 23:28

點子農場／頂尖高手三條件

2019-02-17 23:17

行銷最錢線／潛意識廣告 行銷新藍海

2019-02-17 23:17

智慧經營／徐雷 發動用戶價值革命

2019-02-17 23:17

經濟書坊／代幣經濟掀狂潮

2019-02-17 23:16

誠美材董座之爭 再爆衝突

2019-02-16 23:54

劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

2019-02-15 15:15

La new老闆68歲賣拉麵：不斜槓 等死嗎？

2019-02-15 10:25

品牌大觀／品牌與行銷 不能畫等號

2019-02-15 01:23

高績效教練／穿著「銀光盔甲」的鬥士

2019-02-15 01:23

智慧經營／曾金池差異化管理 提升效能

2019-02-15 01:23

晟德扮超級加速器 協助創業

2019-02-14 23:11

晟德董事長林榮錦 18萬元起家 寫生技傳奇

2019-02-14 23:11

晟德啟動大併購 市值衝千億

2019-02-14 23:11

返鄉砍檳榔樹種茶 80後女生把南投紅茶賣進京都

2019-02-14 10:31

行銷贏家／通路商的抉擇

2019-02-13 22:59

連鎖效應／迷客夏的成功方程式

2019-02-13 22:59

業務最前線／三階段加值客戶旅程

2019-02-13 22:59

企業關懷／阿里精準扶貧 讓農民靠數據吃飯

2019-02-13 22:59

90天創四億營業額！迪化街老店老協珍靠什麼連徐若瑄都收服？

2019-02-11 13:24
看更多

熱門文章

經濟解析／楊應超：台灣鬼混20年，都在混什麼？

2019-02-18 07:56

客人已挖到地下室 學者：再下去恐發生棄屋潮

2019-02-18 12:18

台積廢晶圓 衝擊全球電子鏈

2019-02-18 00:38

勞退新制基金分紅 這一類勞工吃不到

2019-02-18 16:09

罷工後成本攀升 華航下半年大砍不賺錢航班

2019-02-18 11:02

鴻海布局遭誤解 郭台銘一一駁斥：從未承諾投資高軟800億

2019-02-18 16:33

中美貿易摩擦台商鮭魚回流 四大廠回台投資近80億

2019-02-17 19:51

經濟解析/外資買超、股價基期低 鴻海投資時機到了嗎?

2019-02-17 22:29

林義守因力挺楊秋興陷入「八年抗戰」 現在終於可以笑了

2019-02-18 10:05

台積電 吃下10萬片報廢晶圓

2019-02-18 00:08

房市谷底奇葩 這棟小宅2017銷售表現令人稱奇

2019-02-18 12:07

看了電影「幸福綠皮書」 謝金河這麼說

2019-02-17 20:38

LINE換機流程簡化 畫面引導即可完成

2019-02-18 09:26

中華郵政活化資產 拚都更

2019-02-18 00:49

檢測更嚴 台積電交貨期恐拉長

2019-02-18 00:37

郭台銘1月加碼鴻海3000張 早盤股價走堅

2019-02-18 09:41

央行14款紀念銀章滯銷 原來是這兩個原因

2019-02-18 16:01

華航將砍不賺錢航線 交通部：尊重公司治理

2019-02-18 13:29

韓流效應 高市ATM交易升溫 增幅居六都之冠

2019-02-17 23:02

台商回流投資 4大廠落腳桃園

2019-02-17 23:36

資本規定變革 保險業增資升壓

2019-02-17 23:30

MWC展 五電信董總親征

2019-02-18 00:28

經濟解析／調整航班 華航不得不的選擇

2019-02-18 14:18

貿易戰燒向汽車業 台廠警戒

2019-02-17 23:29

強化資本…金管會4措施 整骨保險業

2019-02-18 00:31

經濟解析／報廢晶圓衝擊信心 台積電應慎防客戶生二心

2019-02-18 12:40

這位金控老董好專情 金融股只進不出

2019-02-18 16:19

財團法人買股 有條件免稅

2019-02-18 00:26

企業春酒宴 韓國瑜選總統、韓冰選市長議題夯

2019-02-18 10:28

獲利大輸長榮 華航拚突圍

2019-02-18 14:31

宸鴻恐丟iPhone訂單 外資重申賣出評等

2019-02-18 11:47

FII赴美宣傳關燈工廠

2019-02-18 00:32

名家觀點／循環經濟…驅動台灣未來

2019-02-18 00:24

MWC／非蘋機皇將亮相 台系鏈補

2019-02-18 00:27

貿協領軍電商新南向 2018年創5.3億美元商機

2019-02-18 05:56

竹科台積電3奈米建廠用地 環評初審補件再審

2019-02-18 13:41

台商設廠用地 桃市府全力協助

2019-02-17 23:38

高達10萬片！台積廢晶圓 衝擊全球電子鏈

2019-02-18 17:45

券商公會 打造亞洲理財中心

2019-02-18 00:53

中華郵政董座專訪／他，出身學界 做事沉穩

2019-02-18 00:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top