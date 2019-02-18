世紀標案捲土重來 京華城無底價3/29開標

2019-02-18 18:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



堪稱世紀標案的「京華城（Taipei Living Mall）標售案」將捲土重來，委託標售的戴德梁行今（18）日宣布，該案展開第二次標售，將在3月29日開標，不僅取消分區標售的方案，僅保留全區標售的方式，業主也誠意十足取消部分罰款，不過這次底價無從得知，遊戲規則也改為開標當日先開底價、再開標封，為這次開標增添不少神秘感。

占地約5,000坪的「京華城（Taipei Living Mall）標售案」，堪稱史上底價金額最高的標售案，全區高達380億元，雖然開標前曾傳出四組頭資方領標，但去年12月12日卻無人投標，以流標收場。戴德梁行當時表示，為了避免不必要的爭議，確定不採取議價方式進行。今日終於迎來第二次的開標時間。

不過，這次開標有部分標售條件進行調整。首先，業主將保留全區4,986坪標售方案、取消分區標售方案。戴德梁行表示，由於多數投資人以投標全區為目標，故取消分區標售，也顯示該案具備多項優勢條件，包括台北市東區核心絕版地塊、土地永久所有權、土地產權單一等投資亮點，對於投資人具有不可抗拒的吸引力。

其次，業主展現十足誠意，取消部分罰款，改採與投資人自由約定的方式。罰款部分包括，京華城目前承租客戶喜滿客影城，其優先商議租約的權利二事項，將取消對於買方若解除租約的罰則。

此外，京華城原建造執照記載容積率為678.91%，業主現已提出行政訴訟將現有560%容積率恢復為678.91%。投資人可以選擇，若是確定取得增加且即可使用之容積率時，針對增加的容積率，由委託業主以優惠價格售予買方；但若是投資人於投標時即聲明，放棄爭取恢復容積率為678.91%的機會，也無須另再支付任何費用。

最後，這次標售並沒有底價，投標規則將改為，委託業主於2019年3月22日前，將標售底價以信封密封後交予戴德梁行保管。戴德梁行應於3月29日正式開標時，先行開啟信封、公布標售底價後，再進行開啟投資人已投遞之投標封等開標相關作業。

戴德梁行表示，決標原則是以投標金額高於，或等於標售底價之最高價者，視為得標人，但如果所有投標金額皆未達標售底價，則取前三順位與委託業主進行協議。這種投標方式雖然未能得知底價，但投標人填寫金額不受限，可自主判斷金額，投標方式也更為靈活。