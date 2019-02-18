林佳龍：國旅補助不會各縣市統統有獎

2019-02-18 18:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部長林佳龍今（18）日表示，去年底今年初推出的國旅暖冬遊效果相當好，總計投入20億元，帶動115億元的觀光效益，其中高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東等五縣市的住房率，平均提高了二至三成，帶來了人潮和錢潮，因此，將於淡季推出國旅補助方案，但補助不會所有縣市一起同時做，亦即不會大家統統有獎。

林佳龍說，旺季的時候不需要補助，目前檢討的淡季時間是四至六月，我們補助的目的是雪中送炭，像是暖冬遊的補助，為高、屏地區帶來非常多的遊客，住房率提高了兩至三成，這不是因為「韓流」，而是因為暖冬遊的關係。

他指出，目前正在規劃的春遊補助方案，細節還在研擬中，先前好的經驗會繼續做（如住宿給予補助），但也會思考與地方政府合作，由地方政府提出需求，不會統統有獎，也就是說，補助時間會隨季節不同，尋找最適合的時間，而補助的城市要看那些城市最需要，不會像今年初擴大暖冬遊是全台所有縣市都有。

觀光局長周永暉日前表示，春遊補助方案規劃內容會在2月底3月初提出，新的淡季不淡的構想有幾個主軸，第一個是希望自由行部分，多鼓勵年輕朋友，我們和經濟部定義一樣，青年是指40歲以下，希望有額外的措施；還有，就是樂齡族部分，主要以團體旅遊為主，就是60歲以上團遊，跟商圈、遊樂業、旅館業以及一定要跟地方政府鏈結。