工具機業爭取台中會展中心 盧秀燕：2022年完成

2019-02-18 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中周邊工具機聚落盛行，業者今下午拜會台中市長盧秀燕，擔心市長換人後，會展中心是否會繼續興建？業者也表示，希望政府協助解決土地不足問題，以免產業聚落分散。盧秀燕表示，台中會展中心預計3月動工，預計2022年完成。

台灣區工具機暨零組件工業同業公會今下午拜會盧秀燕，理事長嚴瑞雄說，台灣國際工具機展自2010年起，每2年在台中市舉行，去年參展廠商、攤位數與國內外買主都創新高，但場地不足，而且是臨時展場。

嚴瑞雄說，台中市長換人，前市長林佳龍推動的會展中心，不知道會不會如期完成？2018承租高鐵站區土地時，鐵道局已開發為由，差點不出租土地辦展，2020展覽也擔心土地承租有問題，希望政府協助。

哈伯精密董事長許文憲說，台中工具機產業在世界佔一席之地，但每年工具機展緊接在日本展後舉行，從日本辦展後回到台灣展，覺得像是從天堂落入地獄，台灣工具機產業絕對有競爭力，只盼政府能儘快處理展場問題。

嚴瑞雄說，企業取得土地困難，台中精機園區每坪土地已飆到20萬元，這已是世界天價，業者不得已得分散到彰化二林、嘉義大埔美等地，但距離實在太遠，稅金也沒辦法留在台中，希望政府協助土地問題，以維持產業聚落競爭力。

盧秀燕說，台中會展中心喊了很多年，但都還沒動工，她會在任內完成，不要再成為未來市長的政見。經發局長高謖翔說，會展中心會如期推動，目前工程標案已完成發包，預計3月動工，2022年完工。