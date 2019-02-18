創歷年新高！台灣港群貨櫃量達1532萬TEU

2019-02-18 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



台灣港務公司今天表示，台灣港群貨櫃量維持穩定成長，達到1532萬TEU，創下歷年新高。圖／台灣港務公司提供 分享 facebook 台灣港務公司今天表示，台灣港群貨櫃量維持穩定成長，達到1532萬TEU，創下歷年新高。高雄港也逆勢成長近20萬TEU，連續5年站穩千萬TEU貨櫃大港；在客運業務方面，隨著郵輪市場蓬勃發展，旅客人次已突破142萬人次。

台灣港務公司除港埠核心業務穩定發展，港務公司拓展多元業務也有具體成果，在水岸開發部分，蓬萊舊港區歷經70年管制，終於在107年底全面解禁，從棧貳庫逐步開發為棧庫群，搖身一變成文創、市集新亮點。台中港三井OUTLET開幕營運，除創造就業機會，也帶動周邊商圈的經濟發展。

在離岸風電發展，港務公司在台中港打造離岸風電專區，將結合港勤、造船、風電業者資源，提供碼頭營運、港勤維運、人才培訓、海事工程等全方位服務。

高雄港的部分，面對海運市場聯盟重組以及鄰近港口激烈競爭的挑戰，去年貨櫃量仍成長近20萬TEU，連續5年站穩千萬TEU貨櫃大港，陸續完成聯外高架道路工程及第七貨櫃中心招商，未來進一步調整高雄港碼頭配置，將可增加100萬TEU以上的貨櫃量，維持貨櫃樞紐港的地位。

另外，高雄港持續推動各項建設，第三船渠旋轉大港橋預計108年10月完工，將蓬萊港區、輕軌及駁二特區等公共建設串接，形成一條觀光廊帶，帶動港埠水岸觀光經濟效益；109年初港埠旅運中心完工後，將提供旅客更加便捷與舒適的旅運空間。