香港人變大灣區人 謝金河：香港原角色也消失了

2019-02-18 17:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



財信傳媒董事長謝金河今（18）日在臉書以「下一個大變化：香港人變成大灣區人」為題發文指出，大灣區計畫將成為中國南方最重要的經濟樞紐，未來發展備受期待；只是，融入大灣區的香港，原來的角色也消失了，若是租稅也改變，香港人昔日優勢恐不再，近一年來港元的弱勢似乎不尋常，他強調，大灣區的新聞這幾天都是大頭條，只有台灣不太在乎。

謝金河指出，在香港的媒體上看到一個標題：「香港人將變成大灣區人！」這個標題非常吸睛，大灣區計畫今日出台，香港將專攻金融創科為主，推動金融，商貿，物流及專業服務，及向高端高增值方向發展。

他表示，即將上路的大灣區計畫納入香港、澳門兩個特區，還有廣州、深圳、佛山、江門、惠州、肇慶、東莞、中山、珠海等九個城市，區內人口達6700萬人，生產總值1.3兆美元。

粵港澳大灣區計畫將像日本東京灣、國紐約灣區、及舊金山灣區，成為帶動區域經濟發展的領頭羊，謝金河說，將來大灣區將成為中國南方最重要的經濟樞紐，未來發展備受期待。

他指出，香港將正式融入大灣區，在香港的媒體上看到一個標題：「香港人將變成大灣區人！」這個標題非常吸睛；只是香港原來的角色也消失了，一國兩制50年不變，可能只有22年就變了。

謝金河認為，香港融入大灣區後，原來獨立特區地位消失，若是租稅也改變，香港人昔日優勢恐不再，近一年來港元的弱勢似乎不尋常。