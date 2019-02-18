新北都更推動小組上路 3月底結合區里長成立辦公室
新北市都市更新推動小組於今（18）日召開第1次會議，新北市副市長陳純敬表示，將過去被動受理轉為主導統籌的角色，協調跨局處合作、督導分工，3月底成立推動辦公室，結合區里長，全力推動都市更新。
陳純敬說明，都更推動小組以都市更新決策指揮中樞，協調跨局處合作，並督導分工的主要功能。加上3月底成立推動辦公室，結合各區公所及里辦公室全面動員，展現新北全力推動都更決心。
陳純敬指出，推動辦公室第一階段任務將選擇捷運周邊策略地區辦理說明會，須結合民政系統區長、里長，以六個月內辦理百場說明會為目標，目前規劃以板橋、新莊為核心，讓市府都更政策能讓市民理解。
新北市府也引導民間參與都更，提供簡單、便利的申辦程序，提出簡化書圖作業，讓民眾申辦都更籌備時間，同時精進少紙化政策。另外，為鼓勵捐贈公益設施，後續新北市將明確提出各單位公益空間使用需求。
新北市都更處進一步說明，目前本市採以都市更新暨都市設計聯席審議方式，實施者需製作兩套書圖，包括都更計畫書及都設報告書。其製作與修正時間佔相當程度負擔。
為此，新北市將兩套計畫書內涉及重複章節予以整合簡化，大幅降低民眾製作及修正書圖時間，預計3月底前完成配套措施。
此外，在公益設施捐贈獎勵誘因上，民眾反映捐贈需求不明確，而使案件審議延宕。推動小組決議一個月內由城鄉局研議執行細節並邀相關單位共同研商，朝向明確、簡化方式辦理，並定期檢討。
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