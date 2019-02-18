新北都更推動小組上路 3月底結合區里長成立辦公室

2019-02-18 16:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市都市更新推動小組於今（18）日召開第1次會議，新北市副市長陳純敬表示，將過去被動受理轉為主導統籌的角色，協調跨局處合作、督導分工，3月底成立推動辦公室，結合區里長，全力推動都市更新。

陳純敬說明，都更推動小組以都市更新決策指揮中樞，協調跨局處合作，並督導分工的主要功能。加上3月底成立推動辦公室，結合各區公所及里辦公室全面動員，展現新北全力推動都更決心。

陳純敬指出，推動辦公室第一階段任務將選擇捷運周邊策略地區辦理說明會，須結合民政系統區長、里長，以六個月內辦理百場說明會為目標，目前規劃以板橋、新莊為核心，讓市府都更政策能讓市民理解。

新北市府也引導民間參與都更，提供簡單、便利的申辦程序，提出簡化書圖作業，讓民眾申辦都更籌備時間，同時精進少紙化政策。另外，為鼓勵捐贈公益設施，後續新北市將明確提出各單位公益空間使用需求。

新北市都更處進一步說明，目前本市採以都市更新暨都市設計聯席審議方式，實施者需製作兩套書圖，包括都更計畫書及都設報告書。其製作與修正時間佔相當程度負擔。

為此，新北市將兩套計畫書內涉及重複章節予以整合簡化，大幅降低民眾製作及修正書圖時間，預計3月底前完成配套措施。