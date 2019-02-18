遠航獨家直飛日本秋田 3月30日起每周兩班

2019-02-18 16:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



遠東航空配合旅客賞雪需求，於2017年及2018年冬季執行過短期日本秋田航線包機，由於市場反應熱烈，且秋田四季皆有觀光亮點，預計自3月30日起每週二、六以定期包機之方式執行桃園－秋田航線航班。

遠東航空發言人盧紀融副總表示，遠航桃園－秋田包機為獨家直飛航班，幫旅客省去轉機之時間及費用。目前台灣旅客對秋田仍停留在大雪紛飛的冰冷印象，其實秋田因四季天氣的變化及當地各種傳統祭典活動，也是有很多美景值得深入探訪。

例如位於仙北市角館町的武家宅邸，春天的櫻花及秋天的楓葉將宅邸所在之大街染成夢幻的粉紅及溫暖的火紅。夏天在大仙市舉行的大曲煙火是許多日本人一生中一定要看一次的花火大會之一，舉辦至今已超過百年，每年吸引近80萬人前來共襄盛舉。

在冬季除了森吉山可以看到有雪怪之稱的「樹冰」外，代表性的冬季祭典有二，其一為已經有450年歷史，每年固定2月15日〜16日舉行，被列為日本十大雪祭的「橫手雪屋祭」，其二為每年固定2月13日〜14日於仙北市舉行的火振kamakura，都是日本深度旅遊者必選行程。