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誰說核廢無解？ 清大院長發文行政院正面迎戰

還不想上班？AirAsia推新春開工特價八折起

2019-02-18 16:02經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

亞洲低成本航空品牌AirAsia今（18）日宣布推出新春開工「不想上班」特惠，除日本航線大阪、名古屋之外，全面八折起，最低可到單程未稅788元起。

剛開工是否心還沒收回來，還想繼續規劃下一個旅遊呢？AirAsia為了撫慰上班族還不想返回工作崗位的心，特別推出新春開工優惠，除日本航線之外，其他全面八折起，像是即將於3月31日開航的長灘島，單程未稅788元起，台北/高雄－吉隆坡航線，最低可到單程未稅1,288元起，台北－克拉克單程未稅988元起。

AirAsia可從即日起至2月24日於AirAsia官網或AirAsia手機app訂購此促銷，出發日期為2019年2月25日至7月31日。 此外，預訂AirAsia豪華平躺座位或者是Premium Flex也同時享有八折優惠。

此外，預訂AirAsia豪華平躺座位或Premium Flex也可享有八折折扣， AirAsia同時也鼓勵乘客預訂機票時可加購超值套裝（Value Pack）以享有更多優惠，超值套裝包含20公斤託運行李、一份Santan機上餐點、普通選位等。

另日亞航（AirAsia Japan）雖沒有加入此優惠，但於即日起也正式開賣夏季航班（2019年3月31日至10月26日）機票，單程未稅1,499元起，若想去中部賞櫻或是一睹立山黑部開山風貌可把握這次機會。

AirAsia台北名古屋夏季航班開賣，單程未稅1,499元起。　圖／AirAsi...
AirAsia台北名古屋夏季航班開賣，單程未稅1,499元起。　圖／AirAsia提供
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