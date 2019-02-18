悠遊卡公司 邀請家扶孩子遊台中花博

2019-02-18 16:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台中世界花卉博覽會已於2018年11月隆重登場，悠遊卡公司特別邀請台灣兒童暨家庭扶助基金會桃園、新竹、苗栗、台中、台南、高雄所扶助弱勢孩童約200名，2月16日前往台中花博園區進行「生產Green、生態Nature、生活People之體驗學習之旅」，希望讓孩子們參與這場難得的國際盛會，有一段難忘的生活體驗。

悠遊卡公司與家扶基金會合作「悠遊夢想體驗學習之旅」系列活動迄今邁入第三年，過去曾分別邀請家扶基金會扶助的偏鄉孩子參觀台北101高樓，以及故宮南院，前年更特別安排台東家扶森巴鼓隊的小朋友，代表悠遊卡公司參與世大運聖火傳遞及開幕進場表演，希望讓孩子親身體會不同的視野，

這次活動，安排了園區內富有教育性和體驗性之展館導覽與互動行程，讓孩童除了觀賞花卉外，也同時了解環境生態保育的重要性，希望環境教育從小做起。另外，悠遊卡公司也提供1,400份門票，讓當日無法參加的孩童，由家扶基金會或家人擇期再陪同孩子前往參觀。