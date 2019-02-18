台灣燈會屏東主辦 估約三至五萬外籍旅客來賞燈

2019-02-18 15:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣燈會大陸代表團連續三年缺席，未到台灣設立展區，且元宵節沒有連續假期，預期陸客來台參觀人數有限，交通部觀光局14個駐外單位強力宣傳，並邀請國際媒體、旅行社來台，預估2月19日至3月3日的展燈期，可吸引三至五萬外國旅客到高屏地區旅遊。

交通部觀光局今（18）日於2019台灣燈會舉辦場地屏東縣大鵬灣，進行主燈試燈及彩排儀式，相關官員表示，台灣燈會舉辦了30年，在國際已具有高知名度，但因每年舉辦地點不同，所以透過各駐外單位，提早於半年前開始行銷宣傳，除了讓旅客來台賞燈外，也會和地方政府合作，推廣當地的旅遊景點和美食，

例如今年舉辦地點在屏東縣，屏東東港以漁業為主，全年漁貨價值超過新台幣30億元，高居全國第二名，尤其「東港三寶」櫻花蝦、鮪魚和油魚子更是享譽全台，此外，東港也是迎王平安祭典所在地和赴小琉球的出海口，加上風景優美的大鵬灣，甚至遠一點的四重溪、鵝鑾鼻、墾丁，以及高雄地區旅遊景點，都會一起包裝推薦給外籍旅客。

官員說，為迎接這場燈會盛宴，集結各方巧思與行銷創意，台灣燈會史上首度的「燈會限定美食」因應而生，光是有關燈會餐之設計物就趨近百種，從美食地圖、食物插牌、打卡框、圍、蝦子與鮪魚頭套、環保餐具、餐墊紙等應有盡有。

觀光局指出，燈會餐每道菜取了應景又令人垂涎欲滴的名字，如「鵬程萬里糖醋魚」、「南瓜燈籠海鮮盅」、「節慶元宵扁魚白菜」、「櫻花蝦冰淇淋鹹鬆餅」、「櫻花蝦蛋糕捲」、「三隻小豬握壽司」、「莓花豬豬冰」和口味獨特的櫻花蝦珍珠飲料等創意料理，以及雙糕潤等傳統點心，要來一次挑逗旅客的味蕾神經。